Волна заболеваний в Херсонской области и ни одного подтвержденного в Николаеве: как Украина борется с коронавирусом

Единственная область Украины, в которой еще не обнаружили ни одного случая заражения коронавирусом – Николаевская. В то же время волна заражений накрыла Херсонщину. Областной центр власть вынуждена закрыть на карантин. Что происходит в других регионах?

Первый случай заражения обнаружили в Херсоне. Заболел 42-хлетний мужчина, его госпитализировали с пневмонией.

"Все больные которые контактировали с больным уже отправлены в обсервацию. Члены семьи больного, отец, жена, мать, ребенок также отправлены в обсервацию", – заявил Игорь Козаков, заместитель Херсонского городского головы.

В доме, в котором проживал больной, пообещали провести полную дезинфекцию. В городе объявили карантин. На въездах установили 5 блокпостов с правоохранителями. Всего за прошлые сутки на Херсонщине подтвердили 3 случая инфицирования коронавирусом. Один летальный.

На Буковине, где инфекция распространяется быстрее, за сутки ПЦР-тесты подтвердили 39 новых случаев заражения. В целом там 143 пациента с коронавирусом. Среди инфицированных 10 врачей, четверо заразились на работе.

Сергей Осачук, председатель Черновицкой облгосадминистрации:

"В настоящее время государственной комиссией по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций поддержано обращение областной комиссии ТЭБ и ЧС о введении особого режима въезда и выезда в Черновицкую область". В тренде На Донбассе ВСУ снова понесли потери: где было "жарко"

Двое женщин, больных коронавирусом, скончались на Прикарпатье. Обе были пациентками перинатального центра. Ранее новости "Сегодня" сообщали про 37 летнюю роженицу, которая умерла сразу после рождения ребенка. Второй жертвой инфекции стала 60-тилетняя женщина, у которой была гинекологическая патология. Экспресс-тесты выявили вирус и у четырех врачей медучреждения.

Владимир Чемный, директор департамента здравоохранения Ивано-Франковской ОГА:

"Я дал поручение руководителю перинатального центра, чтобы он провел у всех контактных не экспресс-тесты, а биомазки на ПЦР-диагностику. Всех врачей, медсестер, кто там был. Всех, кто контактировал с этими умершими женщинами".

Во Львове продолжают тестировать на коронавирус работников коммунальных сфер города, которые вынужденно контактируют с большим количеством людей. Накануне экспресс-тесты сделали 202 работникам автобусного и троллейбусного депо, а также 20 работникам рынка "Шувар". Условное подозрение на коронавирус обнаружили у четырех работников рынка.

А тем временем, в Тернопольской области, где может появиться "украинский Ухань": местные жители обратились к Зеленскому.

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