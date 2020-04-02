В Тернопольской области может появиться "украинский Ухань": местные жители обратились к Зеленскому

Жители Монастырисского района Тернопольской области, где очаг COVID-19 разрастается, записали видеообращение к президенту Владимиру Зеленскому в котором заявили о критической ситуации с распространением в регионе коронавируса и неудовлетворительном обеспечении местной больницы и медиков средствами защиты и лекарствами.
Видеообращение и открытое письмо опубликовала местная общественная активистка Светлана Бездиль.
Так, жители района обвинили председателя Тернопольской ОГА Владимира Трушу в распространении недостоверной информации о ситуации с COVID-19 и призвали Зеленского вмешаться.
По их словам, заявление Труша о том, что Монастырисская больница имеет высокое материально-техническое обеспечение и лучше в области подготовлена и готова принимать больных с COVID-19 – не соответствуют действительности.
Люди утверждают, что медики больницы в Монастыриске фактически оказались один на один с проблемой.
"В Монастыриске уже несколько лет подряд не функционирует инфекционное отделение больницы (полуразрушенное здание!), А медицинские работники оказались в безвыходном положении", – говорится в видеообращении.
Также авторы заявления утверждают, что врачи сами пытаются закупить аппаратуру и все необходимое на средства громады.
"Вирус стремительно распространяется по населенным пунктам района.Статистика – неутешительная. Поэтому, к сожалению, городок может превратиться в "украинский Ухань", – говорится в обращении.
Люди призывают президента отреагировать на критическую ситуацию в районе и сделать соответствующие распоряжения по введению жестких карантинных мероприятий, а также обеспечению Монастырисской больницы соответствующими необходимыми средствами защиты для медиков, а также медикаментами.
Ранее мы сообщали, что в Тернопольской области растет количество инфицированных COVID-19 – в регионе уже зарегистрировали 98 случаев коронавируса.
Кроме того, недавно стало известно, как себя чувствует инфицированный COVID-19 мэр Монастыриски.
Напомним, ранее сообщалось, что в Тернопольской области у больниц развернули временные пункты для приема и сортировки зараженных коронавирусом пациентов.
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