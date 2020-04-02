В Тернопольской области может появиться "украинский Ухань": местные жители обратились к Зеленскому

Люди утверждают, что медики больницы в Монастыриске фактически оказались один на один с проблемой

Жители Монастырисского района Тернопольской области, где очаг COVID-19 разрастается, записали видеообращение к президенту Владимиру Зеленскому в котором заявили о критической ситуации с распространением в регионе коронавируса и неудовлетворительном обеспечении местной больницы и медиков средствами защиты и лекарствами.

Видеообращение и открытое письмо опубликовала местная общественная активистка Светлана Бездиль.

Так, жители района обвинили председателя Тернопольской ОГА Владимира Трушу в распространении недостоверной информации о ситуации с COVID-19 и призвали Зеленского вмешаться.

По их словам, заявление Труша о том, что Монастырисская больница имеет высокое материально-техническое обеспечение и лучше в области подготовлена и ​​готова принимать больных с COVID-19 – не соответствуют действительности.

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Люди утверждают, что медики больницы в Монастыриске фактически оказались один на один с проблемой.

"В Монастыриске уже несколько лет подряд не функционирует инфекционное отделение больницы (полуразрушенное здание!), А медицинские работники оказались в безвыходном положении", – говорится в видеообращении.

Также авторы заявления утверждают, что врачи сами пытаются закупить аппаратуру и все необходимое на средства громады.

"Вирус стремительно распространяется по населенным пунктам района.Статистика – неутешительная. Поэтому, к сожалению, городок может превратиться в "украинский Ухань", – говорится в обращении.

Люди призывают президента отреагировать на критическую ситуацию в районе и сделать соответствующие распоряжения по введению жестких карантинных мероприятий, а также обеспечению Монастырисской больницы соответствующими необходимыми средствами защиты для медиков, а также медикаментами.

Ранее мы сообщали, что в Тернопольской области растет количество инфицированных COVID-19 – в регионе уже зарегистрировали 98 случаев коронавируса.

Кроме того, недавно стало известно, как себя чувствует инфицированный COVID-19 мэр Монастыриски.

Напомним, ранее сообщалось, что в Тернопольской области у больниц развернули временные пункты для приема и сортировки зараженных коронавирусом пациентов.

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