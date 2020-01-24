"Вонь непередаваемая": в Херсоне целый микрорайон залило фекалиями (фото, видео)

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В Херсоне произошел крупный прорыв канализации. Авария случилась утром 24 января, а фекалии залили целый микрорайон Шуменский. Большего всего досталось улице Кирилла и Мефодия, сообщают очевидцы в соцсетях.

Свидетели ЧП делятся в соцсетях фото и видео инцидента. Так, Татьяна Бодик отмечает, что вокруг стоит "вонь непередаваемая".

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А Инна Мец отмечает, что коллектор прорвало где-то в 8 утра. На видео видно, как автомобили вынуждены ехать по залитым дорогам.

Другие жители отмечают, что прорывы канализации в микрорайоне Шумейском – не редкость. Причина – старые трубы.

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А Вера Жиляева сетует, что нечистоты могут попасть в Днепр.

Как сообщал сайт "Сегодня", недавно в столичном ЖК "Яскравий" по улице Семьи Кульженко на Приорке прорвало канализацию. Нечистоты растеклись по улице с припаркованными авто.

Также новости "Сегодня" писали, что на перекрестке улиц Шота Руставели и Саксаганскогопроизошло повреждение магистральной теплосети диаметром 700 мм. На дороге вследствие прорыва образовалась огромная яма, куда провалился автомобиль, а водитель едва не обварился в кипятке, заливающем улицу. Из-за прорыва изменились маршруты общественного транспорта. В социальных сетях киевляне обрушились с критикой в адрес коммунальных служб, ведь совсем недавно в этом районе на теплотрассе делали ремонт.

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