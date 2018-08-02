Возмущенные селяне перекрыли трассу в Черкасской области

В Черкасской области крестьяне заблокировали трассу из Канева на Кременчуг. Говорят – еще весной облавтодор и чиновники обещали им новую дорогу и даже выделили деньги – а воз и ныне там.

С громкоговорителем и плакатами полсотни жителей села Мошны вышли на протест – на пешеходном переходе перекрыли трассу, с которой рабочие сняли верхний слой, и на этом работы закончились.

Через час у моста уже собралось до сотни автомобилей. Это уже третье перекрытие дорогиза год. Селяне пропускают только пассажирские автобусы. Легковые и грузовые авто стоят в пробке – даже машины с хлебом. Водители возмущены, но и людей, у которых лопнуло терпение, тоже понимают.

Гигантские ямы рулеткой меряет Александр Пономаренко. Его дом – у самой дороги. От того, что многотонные машины постоянно подскакивают, вибрирует земля, и дом ходит ходуном и разрушается. Кроме того, в селе постоянно стоит пыль, трясутся и ломаются автобусы.

На акцию селян приехали чиновники из области. Говорят, средства в размере 57 млн грн на 7 километров дорог – есть, но начать ремонт не могут, так как нет плановой росписи.

Три часа протестовали селяне, прежде чем освободить дорогу – но предупредили, что если за 10 дней изменений не будет, поедут с акцией протеста уже в столицу.

Как рассказал 2 августа премьер-министр Владимир Гройсман, план дорожных работ в Украине на 2018 год включает в себя ремонт 4000 километров дорожного покрытия за 47 млрд грн. При этом более 50% проектов дорожного строительства, запланированных на 2018 год, выполнены или находятся на завершающей стадии.

Как известно, дороги в Украине изношены на 95-97%. В 2017 году "Укравтодор" восстановил порядка 2000 км – около 1% от всей протяженности трасс. Такими темпами стране не хватит и 100 лет, чтобы восстановить все дорожное покрытие. Кроме того, трассы нуждаются в ежегодном ремонте. Ранее сайт "Сегодня" узнал, как Украине построить качественные трассы раз и навсегда.