Выборы в Полтавской области: что известно о кандидатах в депутаты

В воскресенье, 25 октября, в Украине пройдут местные выборы.

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В Полтавский областной совет баллотируются 14 партий.

Для сравнения, в городской совет Полтавы идут 20 партий, а кандидатами в мэры зарегистрировались 13 человек.

Сайт "Сегодня" публикует ТОП-10 единых списков каждой политической силы, которая хочет представлять Полтавскую область.

"Воля"

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1. Игорь Цедик. Родился в Ленинградской области, РФ. 1963 года рождения. Гражданин Украины, образование высшее, член политической партии "Воля", место работы – ООО "Цедик".

2. Виктор Ярмак.

3. Артем Кириченко.

4. Наталья Омелай.

5. Юлия Браилко.

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6. Виталий Гиря.

7. Богдан Цицак.

8. Андрей Мищенко.

9. Людмила Горячун.

10. Оксана Безродная.

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"Батькивщина"

1. Руслан Богдан. Родился в Киеве. 1972 года рождения. Гражданин Украины, образование высшее, глава полтавской областной организации Всеукраинского объединения "Батькивщина".

2. Сергей Белашов.

3. Лариса Босенко.

4. Ирина Степаненко.

5. Александр Олексенко.

6. Иван Сидоренко.

7. Дмитрий Кравченко.

8. Ирина Калюга.

9. Олег Белоножко.

10. Наталья Матвиенко.

"Свобода"

1. Анатолий Ханко. Родился в Полтавской области. 1982 года рождения. Гражданин Украины, образование высшее, член политической партии "Свобода", заместитель председателя Полтавского областного совета.

2. Валерий Черняков.

3. Александр Бублик.

4. Лариса Даценко.

5. Анна Мищенко.

6. Андрей Олефиренко.

7. Валерий Толкачев.

8. Сергей Шевчук.

9. Аника Лисовец.

10. Татьяна Биляева.

"Доверие"

1. Олег Кулинич. Родился в полтавской области. 1966 года рождения. Гражданин Украины, образование высшее, беспартийный, народный депутат Украины.

2. Александр Биленький.

3. Людмила Корниенко.

4. Константин Копотун.

5. Янина Аранчий.

6. Юрий Лебедин.

7. Иван Близнюк.

8. Александр Сухань.

9. Галина Мусиец.

10. Людмила Овчаренко.

"Европейская солидарность"

1. Наталия Гранчак. Родилась в Хмельницкой области. 1978 года рождения. Гражданка Украины, образование высшее, беспартийная, глава общественной организации "Команда Небезразличных".

2. Вячеслав Минязев.

3. Сергей Бульбаха.

4. Янина Барибина.

5. Николай Кульчинский.

6. Игорь Процай.

7. Лилия Руроева.

8. Геннадий Музыка.

9. Светлана Бредун.

10. Дмитрий Спатар.

"За будущее"

1. Юрий Шаповал. Родился в Кременчуге Полтавской области. 1972 года рождения. Гражданин Украины, образование высшее, член политической партии "За будущее", народный депутат.

2. Иван Москалык.

3. Светлана Тарашевская.

4. Ольга Усанова.

5. Максим Середа.

6. Наталия Сук.

7. Руслан Стойкий.

8. Сергей Соловей.

9. Людмила Орлова.

10. Леонид Непийпа.

"Наш край"

1. Александр Пожаров. Родился в Харьковской области. 1946 года рождения. Гражданин Украины, образование высшее, беспартийный, адвокат.

2. Наталия Латиш.

3. Анатолий Сыч.

4. Марина Бабец.

5. Дмитрий Лаптев.

6. Андрей Антонов.

7. Татьяна Омельяненко.

8. Валентин Барабаш.

9. Наталья Ковинько.

10. Виктор Куленюк.

ОПЗЖ

1. Олег Сазонов. Родился в Кременчуге Полтавской области. 1973 года рождения. Гражданин Украины, образование высшее, член политической партии ОПЗЖ, генеральный директор ООО "РБК" Кремремпуть".

2. Руслан Телятник.

3. Сергей Мазур.

4. Валерия Пантюх.

5. Оксана Винниченко.

6. Олег Панкратьев.

7. Александр Алексюк.

8. Юрий Френкель.

9. Лилия Смикайло.

10. Татьяна Брижаха.

"Партия простых людей Сергея Каплина"

1. Владлена Каплин. Родилась в Германии. 1990 года рождения. Гражданка Украины, образование высшее, член Политической партии "Партия простых людей Сергея Каплина", помощник адвоката.

2. Игорь Кислов.

3. Артур Акулов.

4. Иван Балюк.

5. Марина Нижник.

6. Андрей Людвов.

7. Евгений Алексеев.

8. Анатолий Закарлюка.

9. Альвина Скрипник.

10. Елена Денисенко.

"Пропозиция"

1. Андрей Безкоровайный. Родился в Полтаве. 1968 года рождения. Гражданин Украины, образование высшее, беспартийный, временно не работает.

2. Алексей Поздняков.

3. Максим Прижимов.

4. Татьяна Таценко.

5. Елена Кувялова.

6. Алексей Середа.

7. Роман Пирлик.

8. Алексей Шебедя.

9. Катерина Бурьян.

10. Наталия Калиниченко.

"Радикальна партия Олега Ляшко"

1. Виталий Мирошниченко. Родился в Полтавской области. 1985 года рождения Гражданин Украины, образование высшее, член Политической партии "Радикальная партия Олега Ляшко", заведующий кафедрой социально-гуманитарных дисциплин в Полтавском институте бизнеса.

2. Евгений Манжалий.

3. Дмитрий Кавуннык.

4. Светлана Гайдабура.

5. Светлана Пешкова.

6. Светлана Горб.

7. Андрей Подлесный.

8. Андрей Мельник.

9. Валерий Иванченко.

10. Татьяна Донченко.

"Родной город"

1. Андрей Удовиченко. Родился в Полтавской области. 1978 года рождения. Гражданин Украины, образование высшее, член политической партии "Родной город", директор ЧАО "Автотранспортное предприятие-15339".

2. Алексей Чепурко.

3. Олег Фещенко.

4. Татьяна Юрченко.

5. Юлия Устименко.

6. Александр Кудацкий.

7. Анатолий Попельнюх.

8. Александр Плескун.

9. Людмила Смотрицкая.

10. Оксана Павлова.

"Сила и Честь"

1. Андрей Баранов. Родился в Полтаве. 1967 года рождения. Гражданин Украины, образование высшее, член политической партии "Сила и Честь", эксперт в Ассоциации производителей вооружения и военной техники Украины.

2. Владимир Сидоров.

3. Эдуард Бородай.

4. Мария Швец.

5. Ирина Березова.

6. Юрий Андриевский.

7. Александр Баленко.

8. Владимир Юшко.

9. Надежда Угничева.

10. Катерина Коряк.

"Слуга народа"

1. Александр Лемешко. Родился в Сумах. 1973 года рождения. Гражданин Украины, образование высшее, беспартийный, директор Полтавского юридического института Национального юридического университета имени Ярослава Мудрого.

2. Вячеслав Ждан.

3. Наталия Сухонос.

4. Марина Грекова.

5. Людмила Мирошниченко.

6. Елена Бабенко.

7. Юрий Нестуля.

8. Юлия Цыбульская.

9. Роман Белоус.

10. Татьяна Печерица.

Напомним, во время местных выборов будут действовать новые правила, чтобы предотвратить распространение коронавируса.

Видео: ЦИК

Все подробности в спецтеме Местные выборы в Украине 2020

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