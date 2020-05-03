Выходить из карантина в Черкассах пока рано: в ОГА напомнили о росте числа заболевших

В Черкассах наблюдается увеличение количества больных коронавирусом, потому выход из карантина является преждевременным.

Об этом заявила начальник управления здравоохранения Черкасской областной государственной администрации Лариса Кошевая.

"Выход из карантина является преждевременным, потому что выход должен быть как во всех цивилизованных странах – постепенным. И то, что принято сегодня такое решение, оно является и противозаконным, потому что постановлением (правительства. – Ред.) четко определено, что мы планируем после 11 мая выход из карантина с выполнением всех санитарно-эпидемиологических мер", - сказала она.

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Кошевая добавила, что на момент принятия исполкомом Черкасского городского совета решения об ослаблении карантина в области было 290 пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19. На утро 3 мая их уже 308, то есть с 30 апреля прирост составил 18 новых больных коронавирусом, из которых 7 – в самих Черкассах.

53 пациента проходили лечение в инфекционном отделении и Черкасской областной больнице, из них 38 – именно жители Черкасс. 13 человек в тяжелом состоянии, трое находятся в реанимации. За все время эпидемии умерло 9 человек, из которых 7 – черкасчане.

"Наше государство приняло соответствующие карантинные меры, и именно их выполнение дало нам результат – число заболеваний растет постепенно. Есть увеличение пациентов, но оно не такое массовое, как, например, в Италии и других странах", – констатировала она.

Кошевая добавила, что за невысокий уровень заболеваемости "нужно поблагодарить именно карантин, что мы достигли этого".

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Вместе с тем сам мэр Черкасс Анатолий Бондаренко, который сейчас демонстрирует борьбу за отмену карантина, еще полтора месяца назад выступал за жесткие ограничительные меры. Он даже призывал полицию к решительным действиям.

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"Обращаюсь к правоохранительным органам. Я попросил бы вас жестче действовать в данной ситуации. Время настало. Потому что та демократия, которая происходит сейчас, она ни к чему хорошему не приведет. Вы видите события, которые произошли в Китае. Только жесткие меры карантина – они фактически побороли эпидемию", - призывал Бондаренко, когда в Черкассах не было ни одного случая заболевания.

Однако когда в области более 300 больных коронавирусом, городской голова самовольно решил отменить ограничительные меры, якобы заботясь о местном бизнесе, а на самом деле просто подставляя его ради собственного интереса – получения политических баллов. Чтобы поднять свой рейтинг, он даже записал видеообращение к президенту, что совсем не похоже на заботу ни о горожанах, ни о предпринимателях.

В свою очередь Лариса Кошевая отметила, что, несмотря на объявление местной власти об ослаблении карантина, в Черкассах многие предприниматели продемонстрировали ответственную позицию и не открывали своих торговых точек.

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"Ни один магазин в торговом центре не работал. "Сильпо", аптеки работали – так и работают. Но ни один магазин в торговом центре не открывался. А люди, которые выходят в магазины, придерживаются масочного режима, дистанции, массово не выходят, несмотря на то, что озвучил мэр. То есть есть сознательные граждане", - сказала она.

Начальник управления здравоохранения Черкасской ОГА убеждена, что сейчас ослабление карантина является нецелесообразным, поскольку это может восприниматься гражданами как то, что угроза распространения коронавируса уже минула и можно снизить защитные меры, как личные, так и в общественных местах.

"Мы против этого (ослабления карантина сейчас. – Ред.). Подвергать людей опасности недопустимо. Мы должны заботиться о безопасности людей, своего населения, максимально", - резюмировала Кошевая.

Напомним, в Черкассах исполнительный комитет городского совета решил с 1 мая ослабить карантинные ограничения для части предпринимателей.

Вскоре по этому факту правоохранители открыли уголовное производство. Там отмечают, что, принимая такое решение, Черкасский горисполком вышел за рамки своих полномочий.

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