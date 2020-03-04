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"Выпускной" в Новых Санжарах: ждут Зеленского, друзей и знакомых

4 марта, 19:20

Руслан Ровик

Планируется, что автобусы отвезут украинцев в их города, а иностранцев - в Киев

В Новых Санжарах, где заканчивается срок обсервации эвакуированных из Китая, ожидают встречи с главой государства, а также приезда родственников, друзей и знакомых.

Об этом рассказал корреспондент "Сегодня" Александр Махов, который все это время находился в санатории Нацгвардии.

"Последний день обсервации. Повторный анализ на коронавирус – негативный. Все здоровы. Пакуем чемоданы. Завтра в 12:00 должны всех отпустить", - анонсировал журналист.

Также он добавил, что всем должны выдать справку об отсутствии коронавируса и справку о нахождении в обсервации.

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"Приедут родственники, друзья и знакомые. Автобусами развезут людей по городам. Иностранцев отвезут в Киев. Вероятно, будет встреча с президентом", - резюмировал Махов.

Напомним, ранее корреспондент "Сегодня" рассказал о том, как на обсервации восприняли новость из Черновцов о первом случае выявления коронавируса в Украине.

"Мы все здесь слышали информацию о первом зафиксированном случае коронавируса в Украине. Скажу так: видимо, мы здесь, в обсервации, едва ли не самые защищенные от болезни. Поэтому все эвакуированные из Китая ведут себя спокойно. Паники, даже беспокойства ни у кого нет", – говорит Александр Махов.

Здоровье, по словам корреспондента "Сегодня", у всех, кто живет в медчасти, нормальное. Никто не кашляет, не чихает, никаких признаков острых респираторных болезней нет.

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Все подробности в спецтеме Эвакуация украинцев в Новые Санжары

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Источник: Сегодня

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