Эксклюзив: Как в Новых Санжарах отреагировали на обнаружение коронавируса в Черновцах

В Новых Санжарах Полтавской области все еще пребывают в обсервации украинцы и иностранцы, эвакуированные из Китая.

Корреспондент "Сегодня" Александр Махов, который стал единственным представителем украинских СМИ на борту самолета, вылетевшего в Ухань для эвакуации украинцев и иностранцев. Александр остается в "Новых Санжарах", чтобы пройти весь срок обсервации и показывать происходящее изнутри.

Корреспондент "Сегодня" рассказал, как находящиеся в медчасти восприняли новость из Черновцов о первом случае выявления коронавируса в Украине.

"Мы все здесь слышали информацию о первом зафиксированном случае коронавируса в Украине. Скажу так – видимо, мы здесь, в обсервации, едва ли не самые защищенные от болезни. Поэтому все эвакуированные из Китая ведут себя спокойно. Паники, даже беспокойства, ни у кого нет", – говорит журналист "Сегодня" Александр Махов.

Здоровье, по словам корреспондента "Сегодня", у всех, кто живет в медчасти, нормальное. Никто не кашляет, не чихает, никаких признаков острых респираторных болезней нет.

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Люди ожидают результатов повторных анализов на коронавирус, которые здесь брали в субботу. И надеются, что ни у кого коронавируса не найдут. Поэтому уже в четверг, ориентировочно в полдень, обсервация может быть официально завершена. Людям дадут специальные справки и отпустят домой.

"Это – вдохновляет. И, с вашего позволения, я хотел похвалиться победой. Я занял третье место в первом в мире турнире по настольному теннису с обсервации", – говорит журналист "Сегодня" Александр Махов.

Напомним, сегодня стало известно о первом в Украине случае обнаружения коронавируса.

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