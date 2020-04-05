"Я не смог сдержаться": полтавчанин объяснил, почему швырнул деньги в кассира (видео)

Нарушитель признал вину и извинился за свое поведение

Житель Полтавы, который в супермаркете бросил сдачу в кассира, извинился и объяснил свой поступок. Видео опубликовали на сайте Нацполиции Полтавской области.

По словам 49-летнего мужчины, он пришел в магазин купить воды, но мелких денег не было и он дал кассиру 100 грн одной купюрой. Затем женщина дала ему сдачу монетами.

"На вопрос "Что вы делаете, это вы специально?" женщина сказала "Это ваша сдача в национальной валюте". И тут же она обслуживает других людей при мне и дает сдачу бумажными деньгами. Я уже собрал эти деньги чтобы уходить и она в последнюю минуту сказала "Та иди уже" и меня уже взорвало, я не смог сдержаться", – рассказал он.

После этого нарушитель отметил, что признает свою вину и извинился перед кассиром.

Продолжается досудебное расследование. В случае доказательства вины, ему может грозить наказание в виде штрафа от 500 до 1000 необлагаемых минимумов доходов граждан или ареста на срок до шести месяцев, или ограничение свободы на срок до пяти лет.

Напомним, ранее столичная полиция сообщила обстоятельства инцидента в магазине на Харьковском шоссе, где заподозренный в краже мужчина разделся догола и устроил скандал.

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