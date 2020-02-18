"Я тоже обеспокоен": директор санатория "Медоборы" рассказал об эвакуации украинцев из Китая

/ Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko

Украинцев, эвакуированных из очага коронавируса в Китае, могут разместить в Тернопольской области, заявил директор санатория "Медоборы" Василий Мартынюк.

По его словам, учреждение находится в списке возможных мест приема. Однако, по словам Мартынюка, без согласия местных жителей и сотрудников он не даст согласия на приезд эвакуированных, сообщает издание "Медиатор".

"Я никогда не пойду против своих людей, своих работников. Сейчас собрались люди, исполком, вы тут хозяева своей земли, вам решать. Если вы считаете, что это не целесообразно, не правильно, я не пойду", - заверил он.

Эти слова прозвучали на внеочередной сессии Микулинецкой громады, где собралось несколько сот человек, озабоченных возможным приездом эвакуированных из Китая.

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"Мое мнение, как врача: риски есть, но небольшие. Люди, у которых будет подозрение на заболевание, в самолет не сядут. В самолет садят потенциально здоровых людей. Я также озабочен", - заявил Мартынюк.

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На требование собравшихся подтвердить заявление документально, директор написал заявление, в котором заверил, что поддержит решение громады.

Стоит отметить, что жители Микулинецкой громады пообещали дежурить на объездных дорогах и на въезде в "Медоборы", чтобы не допустить приезда 98 человек, эвакуированных из Китая.

Как известно, самолет за украинскими гражданами вылетит во вторник, 18 февраля, в Украине его возвращения ожидают 20 февраля.

Тем временем эвакуация украинцев из Китая посеяла панику в поселке Шкло на Львовщине. Как рассказали новостям "Сегодня" жители поселка, накануне в местный санаторий наведалась комиссия из Киева. Чтобы проверить, можно ли там организовать карантин для пассажиров борта из провинции Хубэй, где свирепствует коронавирус. Официального подтверждения, что повезут людей именно в Шкло, пока нет.

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