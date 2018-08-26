Юноша на мотоцикле слетел в канаву и погиб вместе с пассажиром

Сегодня, 17:19

Еще один подросток находится в реанимационном отделении

В результате дорожно-транспортного происшествия в Рокитновском районе Ровенской области погибли двое юношей. Об этом сообщил отдел коммуникации областной полиции.

"16-летний водитель мотоцикла не справился с управлением, допустил съезд с обочины в мелиоративную канаву, где столкнулся с деревом", – отмечено в сообщении.

В результате аварии водитель мотоцикла погиб на месте, 17-летний пассажир умер в карете скорой медицинской помощи, еще один подросток находится в реанимации.

"Все трое юношей жители села Глинное Рокитновского района. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа и эксперты", – отметили в полиции.

Как сообщалось, в Днепре на Сичеславской Набережной столкнулись автомобиль Hyundai Tucson и мотоцикл Suzuki. Там же насмерть разбился мотоциклист, убегая от патрульных полицейских. Парня начали преследовать после того, как он на большой скорости проехал на красный сигнал светофора. На повороте мотоциклист съехал с дороги на трамвайные пути и врезался в столб.

Напомним, что не так давно в МВД рассказали об усилении мер безопасности на дорогах.
ДТП, подростки, мотоцикл, ровенская область
Источник:

"Сегодня"

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