Заболели 100 человек: что известно о вспышке COVID-19 в частной клинике Кропивницкого

В Кропивницком расследуют вспышку коронавирусной инфекции в частной клинике. Там COVID-19 заразились 50 медиков и около 50 пациентов. Сайт "Сегодня" узнал подробности чрезвычайного происшествия.

Как рассказали нам в пресс-службе Кировоградской областной администрации, первого больного COVID-19 в частной клинике обнаружили еще 28 марта, однако заведение продолжило работать.

"Это 41-летний мужчина из Кропивницкого, который обратился в учреждение с признаками воспаления легких. После подтверждения диагноза методом ПЦР-тестирования начали обследовать контактных лиц среди персонала и пациентов", – рассказали в ОГА.

Частная клиника имеет компьютерный томограф, на котором проводились обследования пациентов с болезнями легких. Когда медики диагностировали вневмонию, таких больных дополнительно направляли на ПЦР-тестирование.

"В результате в части пациентов подтвердился коронавирус. Речь идет об около 50 больных. Кроме того, в течение месяца обнаружили 50 инфицированных медработников из числа лиц, находившихся в контакте с этими больными. Среди них – 9 врачей, 14 медсестер, 20 санитарок, 7 других работников", – сообщили нам в ОГА.

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После выявления первого случая областной лабораторный центр рекомендовал частной клинике прекратить госпитализацию новых пациентов. Несмотря на это, продолжали наблюдаться факты обнаружения коронавируса среди медработников.

В связи с этим было проведено ряд проверок заведения, по результатам которых, с целью предотвращения распространения коронавируса, клинике запретили производить плановую госпитализацию.

"Соответствующее распоряжение руководитель работ по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации Андрей Балонь подписал 28 апреля", – рассказали в облгосадминистрации.

С этого момента (28 апреля, – Ред.) не было выявлено новых случаев заражения среди персонала. Продолжается эпидемиологическое расследование.

Напомним, согласно данным Центра общественного здоровья, по состоянию на 9:00 6 мая в стране зафиксировано 13 184 случая заболевания COVID-19. Из них в Кировоградской области – 402.

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