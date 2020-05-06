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В Кропивницком из-за крупнейшей вспышки COVID-19 закрыли частную клинику

6 мая, 14:54

Тина Наринецкая

В этом медучреждении инфекцию подхватили 50 медиков

В Кропивницком, где недавно задержали "медицинскую" контрабанду, одним из очагов вспышки коронавируса стала частная клиника – тут COVID-19 заразились 50 медиков. Медучреждение уже закрыли, сообщили в пресс-службе Кировоградской областной госадминистрации.

"Эта частная клиника не входит в перечень госпитальных баз, которые были определены для приема больных коронавирусом. После вспышки заболевания там была проведена проверка. Чтобы минимизировать дальнейшие риски распространения COVID-19, на прошлой неделе подписал распоряжение о рекомендации запретить дальнейшую госпитализацию пациентов в этом заведении", – рассказал глава ОГА Андрей Балонь.

Всего же в области коронавирусом заразились 153 медика. Только 42 из них работают в учреждениях – госпитальных базах:

  • Центральная городская больница в Кропивницком – 30 больных;
  • Кировоградская областная больница – 12 больных.

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"По каждому случаю заболевания проводится эпидемиологическое расследование, чтобы определить, инфицировался человек в бытовых условиях или при исполнении служебных обязанностей", – отметил Балонь.

Среди больных медработников 58 медсестер, 42 врача, 37 санитаров, 16 других специалистов. На данный момент 64 медика чувствуют себя удовлетворительно и лечатся дома, а 26 госпитализированы в состоянии средней тяжести.

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"60 медработников уже побороли коронавирус и вернулись к исполнению своих обязанностей. Двое медиков с подтвержденным коронавирусом, к сожалению, умерли. Это работники Центра экстренной скорой помощи. В первом случае врач работал в диспетчерской службе. Ушел в плановый отпуск и через некоторое время был госпитализирован. ПЦР-тест показал положительный результат. Во втором – женщина, которая работала фельдшером, инфицировалась в бытовых условиях. Она находилась на больничном с переломом конечности. Коронавирус спровоцировал ухудшение состояния здоровья. Женщина умерла", – рассказал чиновник.

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Напомним, сейчас в Украине COVID-19 заболели уже 13 184 человека. Только за сутки было обнаружено 487 новых зараженных, тогда как днем ранее – 366.

Также добавим, что карантин в Украине продлили до 22 мая.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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больницы медики вспышка коронавирус кировоградская область Кропивницкий

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