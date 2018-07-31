Задержание лидера крупнейшей в Украине преступной организации: мужчине избрали меру пресечения

Сегодня, 10:49

Группировка занимается поставкой и реализацией наркотиков

Фото: ГУНП в Житомирской области
Фото: ГУНП в Житомирской области

В Житомирской области лидеру крупнейшей в Украине преступной организации избрали меру пресечения в виде содержания под стражей сроком два месяца с возможностью внесения залога. Об этом сообщили в пресс-службе полиции области.

"30 июля избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток с возможностью внесения залога в размере 140 960 гривен 44-летнему жителю Никополя Днепропетровской области", – говорится в сообщении.

44-летнему мужчине было объявлено о подозрении в совершении правонарушения, предусмотренного ст. 263 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.

Кроме того, суд избрал меру пресечения для его 32-летнего подельника, который выполнял в группировке роль киллера. Мужчину также взяли под стражу, но без права на залог. Ему инкриминируют деяния, предусмотренные ст. 15 (Покушение на преступление), ст. 115 (Умышленное убийство) и ст. 263 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, 28 июля в Житомирской области правоохранители задержали главаря и киллера одной из крупнейших в Украине преступных организаций, которая занимается поставкой и реализацией наркотиков.

Не так давно в Харькове 19-летнего парня задержали по подозрению в жестоком заказном убийстве
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