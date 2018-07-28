В Житомирской области задержали лидера и киллера одной из крупнейших преступных организаций в Украине

Сегодня, 17:38

Группировка занимается поставкой и реализацией наркотиков


Фото: ГУНП в Житомирской области

Фото: ГУНП в Житомирской области

Фото: ГУНП в Житомирской области

Фото: ГУНП в Житомирской области

Фото: ГУНП в Житомирской области

Фото: ГУНП в Житомирской области

Фото: ГУНП в Житомирской области

Фото: ГУНП в Житомирской области

Фото: ГУНП в Житомирской области

Фото: ГУНП в Житомирской области

В Житомирской области правоохранители задержали главаря и киллера одной из крупнейших в Украине преступных организаций, которая занимается поставкой и реализацией наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба полиции области.

Как рассказал первый заместитель председателя Национальной полиции Украины Вячеслав Аброськин, в эту организацию входило около 30 членов. Группировка имела коррумпированные связи в правоохранительных органах, в частности – в судах.

Двоих преступников подозревают в обстреле автомобиля, который 22 июля произошел в Житомирской области. В результате инцидента пассажирка автомобиля, 46-летняя киевлянка, получила огнестрельное ранение. По данному факту открыли уголовное производство по ч. 3 ст. 15 (Покушение на совершение преступления) и ч. 1 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

Правоохранители менее чем за сутки вышли на подозреваемых. Было установлено, что они являются жителями Днепропетровской области. На момент задержания один из членов банды – 32-летний житель. Никополь – проживал в развлекательном комплексе на территории Житомирского района. По имеющейся информации, он выполнял роль киллера в группировке.

"Во время обыска в арендованном жилье полицейские изъяли автомат Калашникова с глушителем и пистолет с патронами. Кроме того, изъято две тротиловые шашки, механические взрыватели и две упаковки пластида. Также изъяты другие вещественные доказательства, в частности "черную бухгалтерию" по операциям с наркотическими средствами", – отметили в полиции.

Мужчину задержали по подозрению в совершении покушения на умышленное убийство. Сегодня, 28 июля, в одном из судов Житомирской области будет решаться вопрос об избрании ему меры пресечения.

Кроме того, сегодня полиция задержала 44-летнего организатора этой преступной группировки. Мужчина ехал в Житомир в поддержку задержанному приспешнику, но по дороге он не справился с управлением автомобилем и попал в ДТП на трассе "Киев-Чоп".

"При осмотре места происшествия в автомобиле изъят пистолет с глушителем, большие суммы денег в рублях и иностранной валюте, а также наркотические средства", – говорится в сообщении.

На данный момент полиция проверяет информацию о причастности злоумышленников к серии преступлений с использованием взрывчатки и огнестрельного оружия, совершенных на территории Украины.

Не так давно в Харькове 19-летнего парня задержали по подозрению в жестоком заказном убийстве

Также мы писали, что житель Львовской области заказал убийство своего кума. Родственника собирались ликвидировать с помощью самодельного взрывного устройства.
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