Загадочная гибель школьника в Прилуках: полицейские отчитались о результатах расследования

/ Фото: Нацполиция

В Черниговской области представители следственных отделов Национальной полиции отчитались перед жителями Прилук о ходе расследования трагической гибели школьника Дениса Чаленко, тело которого было найдено на железнодорожных путях 29 октября.

Как сообщили на официальном сайте Национальной полиции, на вопросы журналистов и родственников погибшего парня отвечали заместитель начальника Главного следственного управления Нацполиции Николай Батюк и старший следователь по особо важным делам Владислав Кирпун, а также временно исполняющий обязанности начальника Прилукского отдела полиции Сергей Сторожук.

"В ходе досудебного расследования проведен большой объем следственно-розыскных действий. За время расследования проведено 24 осмотра места происшествия, в ходе которых изъято большое количество объектов, по которым назначено 58 судебных экспертиз", – подчеркнул Николай Батюк.

Кроме того, в Печерском районном суде было получено 22 постановления о проведении и изъятии информации у операторов мобильной связи. Полиция выяснила, что по маршруту движения парня установлено более 20 видеокамер.

"С них всех изъяты видеозаписи суммарным объемом более 150 гигабайт видеозаписей. Проведено много следственных экспериментов по основным свидетелям и лицам, которые были непосредственно на месте обнаружения трупа несовершеннолетнего", – заявил Батюк.

Приоритетными версиями расследования остаются два варианта: несчастный случай с дальнейшим наездом поезда на тело, а также умышленное убийство с дальнейшим его сокрытием и имитацией транспортного происшествия.

При этом руководители следствия заверили, что к проведению расследования привлечены лучшие специалисты Национальной полиции.

Напомним, ранее заместитель председателя Нацполиции Украины – начальник Главного следственного управления Максим Цуцкиридзе подчеркнул, что на теле 14-летнего прилучанина не удалось обнаружить травм, нанесенных руками, ногами либо посторонними предметами.

Напомним, тело прилукского девятиклассника Дениса Чаленко нашли на железнодорожных путях 29 октября. Родители уверены — их сына жестоко убили и подложили на рельсы, чтобы скрыть преступление.

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