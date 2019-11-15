Загадочная гибель подростка в Прилуках: полиция огласила результаты экспертизы

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Новые детали расследования загадочной смерти школьника из Прилук Дениса Чаленко сегодня озвучили в полиции.

Выводы судебно-медицинских экспертиз оглашали в горсовете Прилук. Послушать вывод полицейских пришли родители погибшего подростка и еще около полусотни местных жителей.

Правоохранители установили, что у Дениса Чаленко был отек мозга вследствие открытой черепно-мозговой травмы. Но механизм того, как именно он был получен, еще будут изучать, сообщили в полиции. В полиции заявили, что удалось выяснить точное время смерти подростка.

"Все телесные повреждения являются прижизненными. Данные телесные повреждения являются следствием действия тупых предметов, по механизму трения, сотрясения и сдавления. Смерть Чаленко наступила за 10-12 часов до начала исследования трупных изменений. Это было где-то в 21:40- 22:40, мы уже знаем, что поезд прошел именно в это время, в 21:40", – заявил заместитель главы Национальной полиции Украины Максим Цуцкиридзе.

Напомним, тело 14-летнего Дениса нашли на железнодорожных путях. И одна из версий полиции – несчастный случай. Подозревают, что парня сбил поезд.

На этой неделе эксперты выезжали на место, где обнаружили тело. Провели дополнительные экспертизы. Допросили около 30 свидетелей, друзей и одноклассников парня. Некоторые из них рассказывали, что Денис в тот день употреблял алкоголь. Это подтвердила экспертиза, хотя концентрация в крови была не высокой.

А вот кровь на траве и путях, которую обнаружил отец погибшего на почтительном расстоянии от тела – была одним из главных аргументов в пользу версии об убийстве. Вот что установили эксперты:

"Проведенная экспертиза остатков этих не подтвердила. Это эксперты нам дают. Что касается пятен крови на рельсах — это кровь Дениса. Ритуальная служба подтвердила, что они переносили тело", – сообщил заместитель главы Национальной полиции Украины Максим Цуцкиридзе.

Такая новость произвела эффект разорвавшейся бомбы. Родители Дениса Чаленко и люди, которые собрались в актовом зале, сразу начали выражать свое недовольство. Они убеждены: парня убили.

"Мы чужие люди, у нас сердца болят. Как над 14-летним ребенком жестоко издевалися, мы не можем заснуть, у нас давление", – говорит одна из жительниц Прилук.

Родители Дениса в обнародованные результаты не верят, они даже готовы провести эксгумацию тела.

"Если скажут, что сбили поездом, а не подтвердится версия, что это убийство, мы готовы на эксгумацию. Поверьте, это очень трудно, это очень тяжелый путь", – говорит мать погибшего Светлана Чаленко.

Напомним, парня нашли мертвым на железнодорожных путях 29 октября. Родители уверены — их сына жестоко убили и подложили на рельсы, чтобы скрыть преступление.

Исследование тела проходило в киевском морге после того, как к делу привлекли Главное управление полиции Киева.

Также мы сообщали о том, как в Прилуках провожали в последний путь трагически погибшего девятиклассника Дениса Чаленко. Подросток погиб при невыясненных обстоятельствах, а проститься с парнем пришел весь город.

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