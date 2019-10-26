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Зеленский освободил от должности начальника Полтавского управления СБУ

26 октября, 18:13

Раховский возглавлял Полтавское управление СБУ с октября 2015 года

/ Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский освободил Юрия Раховского от должности начальника Управления Службы безопасности Украины в Полтавской области.

Текст соответствующего указа №768/2019 был опубликован на официальном сайте главы государства. Раховский возглавлял областное управление СБУ с конца октября 2015 года.

Ранее глава Службы безопасности Иван Баканов подал президенту Владимиру Зеленскому проект новой редакции закона "О Службе безопасности Украины".

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Недавно глава СБУ Иван Баканов в комментарии сайту "Сегодня" рассказывал, что в реформе СБУ сокращение штата будет обязательным. Смысл в том, чтобы при необходимости (например, возникновении угрозы) формировать соответствующий орган в структуре СБУ для решения проблемы, а не иметь его на постоянной основе.

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Ранее президент Владимир Зеленский поставил задачу новому главе Службы безопасности Украины. Больше об этом смотрите на видео:

Стоит напомнить также о том, как председатель Службы безопасности Украины Иван Баканов рассказал о том, что реформа СБУ назрела и перезрела. Сейчас спецслужба неповоротлива, инертна, технологически отсталая.

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СБУ Владимир Зеленский Полтавская область

Источник: Сегодня

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