Зеленский освободил от должности начальника Полтавского управления СБУ

/ Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский освободил Юрия Раховского от должности начальника Управления Службы безопасности Украины в Полтавской области.

Текст соответствующего указа №768/2019 был опубликован на официальном сайте главы государства. Раховский возглавлял областное управление СБУ с конца октября 2015 года.

Ранее глава Службы безопасности Иван Баканов подал президенту Владимиру Зеленскому проект новой редакции закона "О Службе безопасности Украины".

Реклама

Недавно глава СБУ Иван Баканов в комментарии сайту "Сегодня" рассказывал, что в реформе СБУ сокращение штата будет обязательным. Смысл в том, чтобы при необходимости (например, возникновении угрозы) формировать соответствующий орган в структуре СБУ для решения проблемы, а не иметь его на постоянной основе.

Ранее президент Владимир Зеленский поставил задачу новому главе Службы безопасности Украины. Больше об этом смотрите на видео:

Стоит напомнить также о том, как председатель Службы безопасности Украины Иван Баканов рассказал о том, что реформа СБУ назрела и перезрела. Сейчас спецслужба неповоротлива, инертна, технологически отсталая.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама