В Одессе вспыхнул пожар в Свято-Успенском монастыре (фото, видео)

В Одессе в корпусах Свято-Успенского мужского монастыря ночью 24 апреля вспыхнул пожар. Горело хозяйственное помещение, которое предположительно подожгли. Кроме того, неизвестные пытались поджечь и несколько автомобилей, находящихся на территории монастыря, передает odessa.online.

"С огнем боролись порядка десяти пожарных расчетов. Пожарные прибыли через шесть минут, до их прибытия монахи пытались справиться с огнем своими силами. Во время начала пожара они находились на ночной службе", – сообщает издание.

После двух ночи на территории монастыря прогремел взрыв – взорвался бак с горючим.

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По словам насельника монастыря отца Максима, всего было три очага возгорания. Сначала под один из автомобилей что-то забросили, предположительно бутылку с горючей смесью (ее успел отбросить один из священнослужителей, у авто сгорело колесо), также подожгли микроавтобус и склад.

Загорелся и склад с дровами. В горящем здании также находится коровник, там еще не разместили животных.

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Проживающие на территории монастыря слышали хлопки и видели убегающего человека.

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"Пострадал архимандрит Владимир, который помогал пожарным тушить огонь и упал с забора. Его госпитализировали с переломом ноги", – рассказали очевидцы.

Напомним, ранее масштабные пожары вспыхнули в Житомирской области. По словам властей, такого ЧП не было 24 года.

Также горит и в Чернобыльской зоне. Пожары локализовали, но еще не ликвидировали. Подробнее – смотрите в сюжете новостей "Сегодня":

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