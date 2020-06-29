В Николаеве трагически погибла жена депутата: полиция ищет причины

В Николаеве произошла трагедия: погибла жена одного из депутатов областного совета. По предварительным данным, женщина получила ранение в голову из травматического оружия. Об этом сообщает пресс-служба полиции Николаевской области на странице в Facebook.

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"Сегодня, 29 июня, около 10 часов утра в полицию поступило сообщение от 34-летнего депутата Николаевского областного совета о том, что его жена из травматического оружия ранила себя в голову", - сказано в сообщении.

Полицейские установили, что 33-летняя женщина скончалась на месте происшествия от полученных травм. Ее муж в тот момент находился в помещении.

Начато расследование по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

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Напомним, 1 декабря Киев всколыхнула новость, которая не оставила равнодушным никого: в центре города расстреляли иномарку, в результате чего был убит ребенок.

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В полиции официально подтвердили, что погибший мальчик оказался сыном депутата облсовета Вячеслава Соболева, который в тот вечер был за рулем внедорожника. Скорее всего, покушались именно на Соболева. По факту случившегося начато уголовное производство. Также стало известно, что на месте происшествия появился букет цветов. Сам Соболев убеждал полицейских, что цветы появились сразу же после выстрела. Кто принес букет на место происшествия и кто его там оставил — информации нет.

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