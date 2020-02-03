Житель Николаева снял ролик о "бессмертных" пешеходах: видео

Большое количество дорожно-транспортных происшествий в Николаеве не оставил без внимания местный житель Майкл Рябов. Мужчина снял социальный ролик о "бессмертных пешеходах" и опубликовал его в YouTube.

В своем видео николаевец поделил всех пешеходов на несколько типов: "владелец" пешеходных переходов, "пешеход-экстрасенс", "телекинез-пешеход", "пешеход-миллиметровщик", пешеход-спортсмен и "благодарный" пешеход. Мужчина назвал особенности всех определенных ним типов.

"Владелец" пешеходных переходов переходит дорогу, даже не глядя на поток транспорта;

Пешеход-экстрасенс пересекает проезжую часть, не дожидаясь полной остановки автомобиля;

Телекинез-пешеходы "останавливают" машины поднятием руки;

Пешеход-миллиметровщик стоит впритык к дороге;

Пешеход-спортсмен перебегает дорогу в любом месте;

"Благодарный" пешеход старается перебежать дорогу перед пропускающим авто, не обращая внимания на другие полосы.

Реклама

"Очень много людей гибнут ежедневно, из-за чрезмерной самоуверенности. Каждый думает, что его это не коснется. Это же относится и к водителям", – говорится в ролике.

Ранее мы писали, что в Украине снова значительно выросло число ДТП: по данным Патрульной полиции, в 2019 году аварий на дорогах стало больше сразу на 7% по сравнению с 2018 годом.

О том, как пешеходу сделать себя более заметным на дороге, смотрите в сюжете:

Добавим, что сайт "Сегодня" рассказывал, почему в Украине стало больше аварий на дорогах. Также были названы украинские города-"рекордсмены" по количеству ДТП.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама