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Житель Полтавской области пять лет шпионил в пользу ФСБ

16 октября, 06:41

Мужчину приговорили к двенадцати годам лишения свободы

/ Фото: СБУ

Военная прокуратура отправила за решетку на 12 лет украинца-шпиона ФСБ. На протяжении пяти лет житель Полтавской области "сливал" информацию вражеской спецслужбе.

Как оказалось, житель Кременчуга установил контакт с работниками Федеральной службы безопасности РФ в июле 2014 года, во время отдыха во временно оккупированном Крыму. После этого передавал российской спецслужбе различную информацию об общественно-политической и военной ситуации в Украине. В частности он передал служебную информацию ВСУ – данные о людях, состоящих на воинском учете в военных комиссариатах.

Свою вину в проведении подрывной деятельности против Украины 57-летний предатель признал полностью. Шпиона судили согласно ч.1 ст.111 Уголовного кодекса Украины (Государственная измена).

Ранее на Волыни судили молодого парня за посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины.

Ранее российский наемник Валерий Иванов, который отбывал наказание за терроризм в колонии города Дрогобыч Львовской области, погиб в результате несчастного случая.

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Источник: Сегодня

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