Житель Волыни призывал к объединению украинских земель с Польшей

Мужчину осудили за посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины

На Волыни судили молодого парня за посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины.

"Распространяя материалы с призывами к изменению границ территории и государственной границы Украины, а также к объединению волынских земель с Республикой Польша, 23-летний житель Любомльского района совершил уголовное правонарушение, предусмотренное частью 1 статьи 110 УК Украины – посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины", – сообщают в прокуратуре.

К такому выводу, прислушавшись к доводам прокурора, пришел Городской суд, который признал жителя Волыни виновным в совершении этого преступления.

В судебном заседании подсудимый свою вину в содеянном признал полностью и искренне раскаялся. Суд учел возраст подсудимого и наличие на его иждивении малолетнего ребенка. Поэтому мужчине назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы с установлением годовалого испытательного срока.

Напомним, недавно мы писали, что Российский наемник Валерий Иванов, который отбывал наказание за терроризм в колонии города Дрогобыч Львовской области, погиб в результате несчастного случая.

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Ранее на Волыни судили 33-летнего мужчину за призывы к сепаратизму. Как оказалось, житель Нововолынска распространял в соцсетях материалы о возможных изменениях государственной границы Украины.

А во Львове разоблачили женщину-администратора пророссийских сообществ, которые действуют в социальных сетях.

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