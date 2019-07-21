Жители Крыма специально пересекали админграницу, чтобы проголосовать

Жители оккупированного полуострова говорят, что голосуют за будущее Украины

3198 избирателей из Крыма зарегистрировалось на парламентские выборы. Из них 173 сегодня голосовали в Херсонской области.

Явка втрое меньше, чем на президентских.

Игорь приехал на участок из Евпатории – в свой день рождения. Он просит не показывать лицо, чтобы без проблем приехать на следующие выборы.

"Крым должен вернуться в любом случае, так как было до 2014 года", – говорит житель Евпатории Игорь.

Хочет безопасно вернуться домой и Марина из Севастополя. Хотя говорит, во время выезда с полуострова на материковую Украину не было никаких осложнений.

"Я голосую за будущее своих детей. Я живу в Севастополе, а дети мои в Киеве. Голосую за будущее внучки, которая ходит в украинский детский садик. Мы когда-нибудь вернемся назад. Без надежды жить очень тяжело. Со стороны кажется: сел и приехал. Но меня даже на границе спросили сегодня утром: "едете голосовать?". Понятно, что едем, с маленькими сумочками. Нам повезло, смена белая хорошая", – говорит жительница Севастополя Марина.

173 избирателя из Крыма и Севастополя зарегистрировались в Херсонской области на парламентские выборы, это в три раза меньше, чем на президентских. Сами крымчане связывают это с жарой и сложной процедурой. Надо дважды приезжать на материк, чтобы в результате проголосовать.

"Время – это деньги. Для крымчан лето – это сезон", – говорит житель Севастополя Андрей.

Пассажиропоток на КПВВ "Каланчак" не вырос, говорят пограничники. Ожидается, что административную границу пересекут около 5000 пешеходов и до 1000 автомобилей.

"Для ускорения пропускных операций мы создали дополнительные рабочие места. Сюда прибыли мобильные передвижные комплексы. Большого пассажиропотока нет, поэтому мы справляемся с теми условиями, которые сейчас", – объясняет помощник начальника Херсонского пограничного отряда Иван Шевцов.

Из-за малого количества зарегистрированных на выборы, автомобилей для перевозки крымчан с КПВВ "Каланчак" к месту голосования местные власти не выделяли. Это также дополнительные траты: времени и денег.

"Деньги тратим, но это не самое трудное. Сейчас мы с таксистом договорились и он нас сюда привез, если бы все таки был транспорт хотя бы сегодня на выборы…", – говорит жительница Евпатории Людмила Заяц.

Крымчане утверждают: выборы для них важны.

"Какие надежды? Хочу отдать голос за будущее Украины", – говорит житель Севастополя Андрей Рожик.

"За освобождение Крыма!", – говорит жительница Евпатории Людмила Заяц.

Напомним, 21 июля в Украине прошло голосование на внеочередных выборах народных депутатов. Центральная избирательная комиссия подсчитывает голоса избирателей, отданных за ту или иную политическую силу, а новости "Сегодня" ведут онлайн о ходе избирательной гонки .

В избирательный бюллетень для голосования в общегосударственном многомандатном избирательном округе были внесены 22 политические партии и блоки, в 199 одномандатных округах были зарегистрированы почти 6 тысяч кандидатов, которые представляют 65 партий.

По результатам экзит-полов 5% барьер преодолевают пять партий

Слуга народа – 43,9%

Оппозиционная платформа – За жизнь – 11,5%

Европейская солидарность – 8,9%

Батькивщина – 7,6%

Голос – 6,3%

ЦИК ведет подсчет голосов и по мере поступления информации публикует данные.

Явка избирателей на внеочередных выборах в Верховную Раду по состоянию на 20:00 воскресенья составила 51,08% по данным 7 избирательных округов из 199 по всей стране, сообщается на табло Центральной избирательной комиссии Украины.

Соответствующая информация была обнародована на табло в Центризбиркоме около 21.00 воскресенья, куда поступили данные об активности избирателей на 7 округах. Общее количество территориальных избирательных округов 199.

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