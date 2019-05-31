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Жители пяти сел в Николаевской области перекрыли трассу

31 мая, 07:53

Требуют ремонта разбитой дороги, говорят, из-за бездорожья к ним не ходят рейсовые автобусы, "скорую" ждут часами


Жители пяти сел в Николаевской области перекрыли трассу. Требуют ремонта разбитой дороги. Говорят, из-за бездорожья к ним не ходят рейсовые автобусы, "скорую" ждут часами. Владельцы авто на ремонт тратят десятки тысяч гривен.

Дорожников здесь не видели лет двадцать, рассказывают местные

Участок трассы Александровка-Кропивницкий – Николаев – почти непроезжий. Повсюду – ямы по колено. И так 30 километров национальной трассы Н-14.

Автодорожников митингующие так и не дождались. Но на вопрос "Сегодня" в облавтодоре ответили. Говорят, все, что могут сейчас – это засыпать щебнем ямы у Червоноволодимировки.

Когда дойдет дело до качественного ремонта, сказать точно не могут. Ведь надо провести новый тендер, поскольку результаты предыдущего обжаловали, и сейчас с этим разбирается Антимонопольный комитет.

Ранее сообщалось, что Украина взялась за реконструкцию и строительство дорог, в частности бетонных. Подробнее читайте в статье: "В Украине планируют строить бетонные дороги: зачем они нужны и в чем подвох".

Украинские водители нередко ездят по разбитым дорогам и часто из-за ям повреждают автомобили. Юристы говорят, что добиться компенсации от чиновников – реально. Подробнее смотрите в сюжете:

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Тег видео, дороги, ремонт дорог

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