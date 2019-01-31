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На Прикарпатье разгорелся скандал из-за разбитой дороги

31 января, 16:01

Неотремонтированный участок относится к дорогам государственного значения

На Прикарпатье разгорелся скандал из-за разбитой дороги Украина Неотремонтированный участок относится к дорогам государственного значения

В Ивано-Франсковской области дорога государственного значения Ворохта – Верховина усыпана остатками асфальта и глубокими ямами. Водители возмущаются – раз за разом застревают в выбоинах. Почему трассу не ремонтируют – узнавали журналисты "Сегодня".

На неотремонтированном отрезке дороги, как говорят местные водители, надо уметь хорошо маневрировать, ведь все 30 километров – в ямах и выбоинах. Чтобы уберечь автомобили, люди вынуждены объезжать этот участок через Коломыю. А это – почти 60 лишних километров.

Этот участок относится к дорогам государственного значения, и находится на балансе областной Службы автомобильных дорог. Местные жители ежегодно просят сделать тут капитальный ремонт, а два года назад на это даже выделили средства – 35 млн гривен. Но ремонт на трассе так и не провели.

"Не освоены 35 миллионов были, потому что в то время, когда фирма выиграла тендер, были одни цены. А потом возросло топливо, минимальная заработная плата, и уже фирме было невыгодно делать. Сейчас мы снова обращаемся, нам снова обещают выделить 100 миллионов на этот отрезок дороги", – рассказал "Сегодня" Иван Шкиндюк, председатель Верховинского районного совета.

А вот в Службе автомобильных дорог эту ситуацию пока не комментируют. Здесь – свои заботы, ведь на днях одному из областных чиновников объявили подозрение по факту хищения бюджетных средств на сумму более 105 млн гривен. Известно, что эти деньги чиновник присвоил во время проведения ремонта автомобильной дороги "Стрый – Мамалыга".

Напомним, недавно в Одесской области жители Раздельнянского района заблокировали движение по трассе Р-33, ведь дорога – в плачевном состоянии. .

Также мы писали о заявлении главы "Укравтодора" Славомира Новака, который предположил, что Украина уже через пять лет может отказаться от проведения ямочного ремонта на основных автомобильных магистралях страны. 

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Тег ремонт, дороги, ивано-франковская область, скандалы

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