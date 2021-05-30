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Житомир затопило после ливня с грозой – жители плавают на надувном матрасе (видео)

30 мая, 17:31

Виктория Барановская Виктория Барановская

Местные жители уже привыкли к потопам – после ливней город часто практически плавает, поэтому люди начали относиться к этому с юмором

В воскресенье, 30 мая, Житомир залил ливень, который практически затопил город.

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Об этом сообщает "Житомир.info".

В результате непроходимой стала улица Покровская и перекресток Покровской и Грушевского. Местные жители рассказывают, что такие потопы уже стали привычными.

На кадрах видно, что автомобили заблокированы потоками воды, пешеходам воды по колено.

Однако потоп не только огорчил житомирян, но и позволил некоторым из них развлечься. Люди плыли по улице на надувном матрасе, а иные устроили развлечения на водном мотоцикле.

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Ранее мы сообщали, что во Львовской области из-за продолжительных ливней в Червонограде затопило подвалы больницы и жилых домов. Вода стояла на приусадебных участках и некоторых улицах.

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