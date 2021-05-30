Житомир затопило после ливня с грозой – жители плавают на надувном матрасе (видео)

В воскресенье, 30 мая, Житомир залил ливень, который практически затопил город.
Об этом сообщает "Житомир.info".
В результате непроходимой стала улица Покровская и перекресток Покровской и Грушевского. Местные жители рассказывают, что такие потопы уже стали привычными.
На кадрах видно, что автомобили заблокированы потоками воды, пешеходам воды по колено.
Однако потоп не только огорчил житомирян, но и позволил некоторым из них развлечься. Люди плыли по улице на надувном матрасе, а иные устроили развлечения на водном мотоцикле.
Ранее мы сообщали, что во Львовской области из-за продолжительных ливней в Червонограде затопило подвалы больницы и жилых домов. Вода стояла на приусадебных участках и некоторых улицах.