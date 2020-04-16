Президент мира: почему Владимир Зеленский за год укрепил свою популярность

По данным социологов, сейчас Зеленский набрал бы в первом туре выборов на 15% больше голосов, чем в 2019-м

В апреле 2019 года произошло то, во что еще за пару месяцев до этого трудно было поверить. Владимир Зеленский с большим отрывом от соперников выиграл президентские выборы. Тогда даже сторонники Зе признавали: удержать такой высокий рейтинг будет трудно. Тем не менее сейчас, по данным социологов, Зеленский набрал бы в первом туре на 15% больше голосов, чем в 2019-м. Мы поговорили с политическими экспертами, чтобы ответить на вопрос, как ему это удалось.

Звонок Путину

Главный аргумент скептиков звучал так: голосовали не столько за Зеленского, сколько против предыдущей власти, а на протесте долго не протянешь. Но политологи склонны считать, что желание отомстить старой власти было все же не основной причиной выбора.

"Зеленского избирали как президента мира. Ожидая скорейших шагов по урегулированию конфликта на Донбассе. Людям хотелось закончить войну очень быстро. Этого не произошло, но позитивная динамика наблюдается", – объясняет политолог Алексей Якубин.

С ним согласен и глава Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко.

"Главная тема и для президента, и для общества – это тема прекращения войны. За год стало очевидно, что быстро ее не прекратишь, но мы увидели существенный прогресс. Перезапущен и восстановлен переговорный процесс – и в "нормандском", и в "минском" форматах. Три года это стояло на паузе, и не было видно даже света в конце тоннеля. Сейчас стало очевидно, что новый президент искренне готов к миру, хотя и не на любых условиях", – говорит эксперт.

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За год на донбасском направлении сделано действительно много. Обмен пленными, разведение войск на трех участках фронта, строительство моста в Станице Луганской. Не забыт и Крым: на границе с аннексированным полуостровом построены контрольно-пропускные пункты "Чонгар" и "Каланчак".

При этом Зеленский продемонстрировал: с Россией можно договариваться без сдачи национальных интересов. До него считалось, что в отношениях с северным соседом возможна либо полная капитуляция, либо кровопролитная война.

"Нельзя сказать, что действия Зеленского полностью всех удовлетворяют. Ведь главный вопрос – прекращение обстрелов – пока не решен. Но, наверное, это был самый успешный год в контексте выполнения Минских соглашений", – отмечает политолог Петр Олещук.

И уж тем более мало кто ожидал, что неопытный молодой политик сможет вести переговоры с Владимиром Путиным, не уступая при этом в принципиальных для Украины моментах.

"Это был сильный ход, когда Зеленский сделал звонок Путину. Таким образом он взял на себя ответственность. Если бы не этот контакт, я думаю, что мы не могли бы говорить о возвращении моряков, Олега Сенцова, других пленных", – считает Алексей Якубин.

В центре – человек

Политологи обращают внимание, что Зеленский в процессе урегулирования конфликта на Донбассе делает акцент именно на обмене пленными. Для него неприемлем сам вопрос, стоит ли человеческая жизнь уступок со стороны государства.

"Он утверждает новый стандарт украинской политики. У развитых государств всегда в приоритете человеческие жизни – взять тот же известный пример обмена израильских солдат. Зеленский тоже показывает, что для него важна жизнь одного гражданина, это главный принцип. Люди хотели, чтобы президент был человечным, чтобы он не был иконой или портретом", – говорит Алексей Якубин.

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Не быть портретом – очень важно и для самого Зеленского. Он прямым текстом попросил чиновников не вешать его фотографии в рабочих кабинетах, а лучше повесить там фото своих детей. Что более важно – Зеленский инициировал принятие закона об импичменте президента. Его предшественники, скорее, были склонны всеми способами держаться за власть, нежели давать в руки парламента механизм своего устранения.

То же самое касается депутатской неприкосновенности, которую обещали снять в течение 20 лет, но так и не решались.

"Нет неприкосновенных, нет незаменимых. Есть результат – работаешь, нет – на выход. Правительство не справилось – ушло в отставку, сформировали новое. Оперативно, без премьериады и коалициады. Это революционный шаг для украинской политики", – говорит политолог Валентин Гладких.

Объединить Украину

Феномен Зеленского на президентских выборах состоял не только в рекордно высоком результате. Новому президенту впервые за долгие годы удалось устранить "линию разреза" Украины.

Если изучить результаты президентских выборов, начиная с Оранжевой революции, юго-восток и северо-запад страны всегда выбирали разных кандидатов. Исключением были разве что выборы 2014 года, но там линия раскола проявилась в явке избирателей: жители Востока попросту проигнорировали выборы.

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Зеленский окрасил зеленым цветом практически всю Украину и до сих пор позиционирует себя как президент всей страны. Это отличает его от потенциальных соперников, которые зачастую ориентируются на "ядро электората", игнорируя остальных жителей, а то и резко критикуя их.

Не делить народ по языку, культуре, религии, региону проживания – важный элемент политики главы государства. А пропрезидентская партия "Слуга народа" даже сделала своей официальной идеологией "украинский центризм", который предусматривает объединение украинцев вокруг общих ценностей и отказ от радикального разделения общества в стиле "ватники-вышиватники".

Более того, политика Зеленского заключается в том, чтобы превратить наше разнообразие в сильную сторону. Этому было посвящено его новогоднее обращение, в котором президент говорил на нескольких языках и предлагал украинцам самим ответить на вопрос: "Кто мы?".

При этом президент не боится людей. Политолог Андрей Золотарев обращает внимание на показательный факт: при Зеленском был открыт свободный доступ к Офису президента на улице Банковой, тогда как раньше ворота были закрыты. А улица не перекрывалась даже в период акций протеста перед "нормандской встречей".

"Президент не прячется в кусты", – отмечает Андрей Золотарев, имея в виду не только открытые ворота улицы Банковой, но и рекордную 14-часовую пресс-конференцию главы государства, и его регулярные обращения к украинцам во время пандемии коронавируса.

Если президент сохранит эту линию поведения, он сохранит симпатии населения даже в беспрецедентно сложном 2020 году, уверены политологи.

"Основное его достижение – общество получило заряд оптимизма. И за год президентства, несмотря на очень непростую ситуацию, которая не прогнозировалась никем, общество этот заряд не утратило", – заключает Валентин Гладких.

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