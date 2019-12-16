25-летняя девушка без прав на BMW насмерть сбила пешехода

/ Фото: Нацполиция

В городе Мелитополь Запорожской области 25-летняя водитель, управляя автомобилем BMW, совершила наезд на пешехода. От полученных травм пострадавшая девушка-пешеход погибла на месте. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции Украины.

ДТП произошло 15 декабря около 21.10. Как оказалось, виновник аварии управляла автомобилем без прав.

"Полицейскими установлено, что водитель автомобиля BMW, женщина 1994 года рождения, не имея водительского удостоверения, совершила наезд на пешехода, которая пересекала проезжую часть проспекта Богдана Хмельницкого по нерегулируемому пешеходному переходу", – рассказали в полиции.

Также сообщается, что погибшей девушке было 26 лет. Водитель BMW задержана, по данному факту возбуждено уголовное производство. Продолжается досудебное расследование.

Полиция просит свидетелей ДТП или водителей транспортных средств, которые имеют видеозаписи, касающиеся указанного события, откликнуться и обратиться по телефону (095) 687-57-67, (098) 987-94-44 или 102.

В то же время, жители Мелитополя в соцсетях отмечают, что место, где произошло смертельное ДТП, очень опасное, там часто происходят аварии.

"Очень опасный там пешеходный переход", – пишет Sergey Andreev

А Анна Резникова добавляет, что вообще боится переходить дорогу в этом месте. "Там надо уже подземный переход делать", – пишет Анна.

Напомним, в Ровно мужчина в состоянии алкогольного опьянения угнал автомобиль и попал на нем в два ДТП, в результате чего были повреждены пять автомобилей.

Добавим, что сайт "Сегодня" рассказывал, почему в Украине стало больше аварий на дорогах. Также были названы украинские города-"рекордсмены" по количеству ДТП.

А в Харькове в субботу, 14 декабря, произошло серьезное ДТП со скорой на улице Сумской.

Видео: t.me/netipichnyi_kharkov

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