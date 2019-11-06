В Бердянске перехватили почти тонну контрафактного алкоголя: фото и видео

Были открыты уголовные производства по двум статьям Уголовного кодекса

В Запорожской области пограничники и полицейские Бердянска обнаружили почти тонну контрафактного алкоголя.

Как сообщили в пресс-центре Государственной пограничной службы, алкоголь был обнаружен в рамках обысков у фигурантов уголовного производства по статье "незаконное изготовление, хранение, сбыт или транспортировка с целью сбыта подакцизных товаров", а также "мошенничество".

"Сотрудники оперативных подразделений Азово-Черноморского регионального управления, следователи Бердянского отдела полиции в Запорожской области, с привлечением военнослужащих отдела "Бердянск", – говорится в сообщении.

В ходе обысков, которые проводились в Бердянске, была обнаружена жидкость с характерным запахом спирта. В целом, в местах хранения и изготовления было обнаружено около тонны контрафактных алкогольных напитков и спирта.

Ранее во Львовской области разоблачили организованную преступную группировку, которая создала масштабную сеть незаконного изготовления и сбыта алкоголя. Контрафакт из нелегального сырья сомнительного качества производили на базе гаражных, складских и хозяйственных помещений.

Напомним, ранее мы писали о том, как в Обухове работал огромный склад с фальсифицированным элитным алкоголем. Со склада вывезли больше двух тысяч бутылок всевозможных марок.

Кроме того, на территории трех областей Украины правоохранители обнаружили цеха по производству контрафактного алкоголя, подделанного под известные бренды.

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