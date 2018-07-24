Четыре берберийских львенка родились в зоопарке под Запорожьем

В зоопарке HomeZoo, расположенном в городе Васильевка Запорожской области, родились четыре берберийских львенка. О пополнении в львиной семье сообщили сотрудники зоопарка на странице заведения в социальной сети.

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Это малыши местной пары хищников - Августа и Индии, которые привели в зоопарке уже не одно потомство. Как рассказали в зоопарке, крошки адаптируются к новым условиям жизни: шипят, рычат и пьют молочко.

Напомним, ранее мы также сообщали, что в Бердянском зоопарке показали забавное видео с подросшими тигрятами. Малыши родились в начале апреля, их трое – два мальчика и девочка. И вот к июлю тигрята уже заметно подросли и вместе с мамой играют в специальном вольере. На ролике видно, как малыши резво бегают по вольеру под наблюдением своей мамы и, вероятно, уже учатся у нее, как правильно охотиться.

Кроме того, мы писали, что также и львиный прайд Бердянского зоопарка пополнился малышками-львицами. Пока что будущих львиц кормят из бутылочки сотрудники зоопарка. Это связано с тем, что в вольере живет несколько взрослых львов, потому для малышей оставаться там небезопасно.