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В Кирилловке на пляже устроили уборку медуз (видео)

20 августа, 15:42

Руслан Ровик Руслан Ровик

На берег вышли несколько человек, которые руками и швабрами чистили воду

В курортной Кирилловке, на берегу Азовского моря, где не раз жаловались на "нашествие" медуз, решили провести уборку. Несколько человек вышли на пляж и с помощью швабры, и просто руками выбрасывали на берег морских обитателей.

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Соответствующее видео было опубликовано на Telegram-канале "Запорожье Новости".

На ролике можно увидеть, что несколько мужчин и женщин на несколько шагов заходили в воду и выбрасывали медуз на песок, или просто выносили их подальше от воды. Одна из участниц этой "уборки" орудовала шваброй.

Видео: Telegram-канал Запорожье новости

Что сделали с морскими обитателями позже, так и осталось неясным.

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Напомним, на побережье Азовского моря в Запорожской области, возле курортного поселка Приморское курортники заметили целые полчища морских обитателей, плывущих к берегу.

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Ранее мы также сообщали, что на популярном украинском курорте Кирилловка усиленно боролись с морскими обитателями, которых выбрасывало на берег – местные жители вытаскивали медуз из воды с помощью рыболовных сетей, как рыбу, а потом вывозили их подальше на тачках.

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море пляжи Азовское море медузы запорожская область кирилловка

Источник: Сегодня

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