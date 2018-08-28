Дело банды "Анисима" в Запорожье: обвиняемым продлили арест

Бондаренко обвиняют в вымогательстве в особо крупных размерах, а Гречковского – в убийстве

Коммунарский районный суд Запорожья продлил арест экс-депутату городского совета Елене Бондаренко и охраннику Андрею Гречковскому, обвиняемым в совершении ряда преступлений в составе преступной группировки, организованной криминальным авторитетом Евгений Анисимовым по прозвищу "Анисим".

Заседание суда состоялось сегодня, 28 августа. Прокурор просил продлить еще на 60 дней меру пресечения Гречковскому в виде содержания под стражей, а Бондаренко – в виде домашнего ареста в ночное время суток. Суд прислушался к мнению прокуратуры и продлил обвиняемым действующие виды арестов. Следующее слушание по резонансному делу назначено на 4 сентября 2018 года.

Примечательно, что на заседании адвокат Гречковского просил смягчить санкцию и изменить на арест с возможностью внесения залога в размере 1 миллиона гривен. Адвокат Бондаренко, в свою очередь, тоже просил изменить меру пресечения с домашнего ареста на личное обязательство, без возложения дополнительных ограничений.

Не так давно суд в Запорожье разрешил провести изъятие документов на объектах коммунального имущества, которые проходят по делу об их присвоении членами организованной преступной группировки бывшего "смотрящего" запорожского региона Евгения Анисимова.

Напомним, Евгений Анисимов находится в международном розыске с 2014 года. Его обвиняют в создании организованной преступной группировки, хищении бюджетных средств, незаконном обращении с оружием и вымогательстве. А в Запорожье уже пятый год продолжается судебное расследование в отношении членов организованной преступной группировки Анисимова, Елены Бондаренко и Андрея Гречковского.