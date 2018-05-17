Запорожская прокуратура намерена провести новое расследование по делу Анисимова

Сотрудники Запорожской прокуратуры подготовили и направили в суд ходатайство с просьбой провести специальное досудебное расследование в отношении экс-"смотрящего" Запорожского региона Евгения Анисимова.

По информации пресс-службы ведомства, документ отправили в Орджоникидзевский суд Запорожья еще 11 мая. Заявление было написано в связи с распространением информации о бездеятельности прокуратуры в деле Анисимова и создании условий для того, чтобы он избежал уголовной ответственности.





Напомним, Евгений Анисимов находится в международном розыске с 2014 года. Его обвиняют в создании организованной преступной группировки, хищении бюджетных средств, незаконном обращении с оружием и вымогательстве.

Также отметим, что в Запорожье уже пятый год продолжается судебное расследование в отношении членов организованной преступной группировки Анисимова, Елены Бондаренко и Андрея Гречковского. В марте Елене Бондаренко, которую обвиняют в вымогательстве, сменили меру пресечения и перевели на домашний арест. Андрей Гречковский, которого обвиняют в убийстве, в настоящее время находится в СИЗО.

Напомним, ранее запорожский бизнесмен объявил о вознаграждении в пять миллионов гривен за поимку "Анисима" .

Также мы писали о том, что Генеральная прокуратура Украины обжаловала в апелляционном суде приговор так называемой "банде лысых", члены которой в течение восьми лет совершали налеты на предприятия и фирмы, а также убили человека.