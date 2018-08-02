В Запорожье начали выемку документов по захвату бандой "Анисима" коммунального имущества

Орджоникидзевский районный суд Запорожья разрешил провести изъятие документов на объектах коммунального имущества, которые проходят по делу об их присвоении членами организованной преступной группировки бывшего "смотрящего" запорожского региона Евгения Анисимова. Соответствующее решение принял следственный судья по этому делу.

Решение было принято в рамках расследования прокуратуры, которое было открыто по статьям "присвоение, растрата имущества или овладение им путем злоупотребления служебным положением, в особенно больших размерах или организованной группой".

В злоупотреблениях подозревают должностных лиц департамента коммунальной собственности и приватизации Запорожского городского совета, "которые в период времени с 2011 по 2016 годы, в нарушение требований законодательства Украины, с целью присвоения бюджетных денежных средств, осуществили отчуждение 268 объектов коммунальной собственности", говорится в постановлении суда.

Все эти преступления совершались в то время, когда мэром Запорожья был Александра Сина, которого уже вызывали на допросы по делу криминального авторитета "Анисима".

Как сообщает прокуратура Запорожской области, коммунальная собственность передавалась в том числе лицам из окружения Анисимова и членам семей должностных лиц органов местного самоуправления и исполнительной власти.

С целью выяснения всех обстоятельств передачи в аренду и приватизации помещений суд разрешил полиции доступ к оригиналам документов, по объектам коммунального имущества, расположенных по 21 адресу. Расследование ведет полиция под контролем прокуратуры области.