Двое маленьких детей скончались в больнице после пожара в квартире

Также в реанимационное отделение в тяжелом состоянии госпитализирована мать детей

В Запорожской области умерли двое детей в результате отравления продуктами горения при пожаре.

Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям на своей странице в Facebook.

"В Запорожской области в больнице умерли двое детей 2015 и 2018 года рождения, которые вечером 2 января получили отравление продуктами горения на пожаре в квартире четырехэтажного дома в г. Токмак", - говорится в сообщении.

По данным ГСЧС, также в реанимационное отделение в тяжелом состоянии госпитализирована мать детей.

Как сообщалось, в первый день нового года в Украине произошло рекордное число пожаров. Как сообщила пресс-служба ГСЧС, за первые сутки 2020 года в стране зафиксировано 138 таких ЧП. По данным спасателей, 5 человек из 15 погибли из-за неосторожности при курении, остальные погибли из-за неисправности систем печного отопления и неосторожного обращения с огнем.

Самые первые пожары в новогоднюю ночь произошли уже спустя полчаса после боя курантов. Например, в Днепровском районе Запорожья вызов поступил в 00:30. Жители пятиэтажки сообщили, что на балконе загорелись вещи. А спустя еще полтора часа похожий вызов на линию 101 поступил в Бердянске Запорожской области.

Напомним, в прошлом году спасатели заявили, что зафиксировали рост пожаров. По их данным, также выросло число поджогов. Кроме того, в ГСЧС сообщали, что больше всего пожаров произошло в Киевской, Днепропетровской и Одесской областях.

Одним из самых резонансных пожаров 2019 года стала трагедия в одесском колледже. Тогда погибли 16 человек, пострадали – 30.

Видео: Нацполиция

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