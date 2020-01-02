Новый год в Украине начался с трагедий: погибли 15 человек

/ Фото: Информатор

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В первый день нового года в Украине произошло рекордное число пожаров. Как сообщила пресс-служба ГСЧС, за первые сутки 2020 года в стране зафиксировано 138 таких ЧП.

"Погибли 15 человек, еще 7 получили травмы. Основной причиной пожаров стали халатность граждан и пренебрежение нормами безопасности", – сообщил пресс-центр ГСЧС.

По данным спасателей, 5 человек из 15 погибли из-за неосторожности при курении, остальные погибли из-за неисправности систем печного отопления и неосторожного обращения с огнем.

Самые первые пожары в новогоднюю ночь произошли уже спустя полчаса после боя курантов. Например, в Днепровском районе Запорожья вызов поступил в 00:30. Жители пятиэтажки сообщили, что на балконе загорелись вещи. А спустя еще полтора часа похожий вызов на линию 101 поступил в Бердянске Запорожской области.

"Вероятно, что причиной этих пожаров стали петарды, которые упали на балконы с соседних балконов", – сообщили запорожские спасатели.

Не обошлось без трагедий и накануне новогодней ночи. В последний день 2019 года, 31 декабря, во время пожаров на территории Украины погибли 12 человек, травмы получили четверо граждан.

Чтобы избежать пожаров в праздничные дни, спасатели советуют использовать сертифицированные гирлянды и быть осторожными при запуске салютов.

Напомним, в прошлом году спасатели заявили, что зафиксировали рост пожаров. По их данным, также выросло число поджогов. Кроме того, в ГСЧС сообщали, что больше всего пожаров произошло в Киевской, Днепропетровской и Одесской областях.

Одним из самых резонансных пожаров 2019 года стала трагедия в одесском колледже. Тогда погибли 16 человек, пострадали – 30.

Видео: Нацполиция

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