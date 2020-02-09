"Это позорище, скоты": видео драки в аэропорту Запорожья и новые подробности

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В Запорожье в аэропорту произошла потасовка между туристами и пограничниками . По словам пограничников, нетрезвая супружеская пара решила самостоятельно разгрузить свой багаж, а на замечание отреагировала агрессивно. Впрочем, сами туристы рассказывают совсем другую версию инцидента. По словам очевидцев, пограничники сами накинулись на пассажиров и стали бить людей.

Как пишут пользователи Facebook, пассажиры по прилете из Египта рейсом 6132 Шарм-эш-Шейх – Запорожье полтора часа стояли в очереди для получения багажа – чемоданы в тележках находились на улице за окном.

"Дети просились в туалет, даже негде было присесть, люди просто стояли. На замечания, почему не выдают багаж, сотрудники аэропорта не отреагировали, сказали – ждите грузчиков, а их всего два человека, вылетает два рейса, и они заняты", - написала женщина.

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Тогда один мужчина предложил самостоятельно разгрузить свой багаж, и другие граждане поддержали инициативу.

"После того как последний чемодан был разгружен, налетели сотрудники пограничной службы, начали бить и выкручивать руки тем, кто был там в первых рядах. При этом одному мужчине сломали руку. Приехала полиция", - говорится в публикации.

Также в местном паблике обнародовали видео столкновения правоохранителей и пассажиров.

Напомним, ранее пьяные пассажиры подрались в самолете, следовавшем на Канарские острова. По словам очевидцев, драка завязалась после того, как один из пассажиров сделал замечание девушке, разгуливающей по салону босиком.

Кроме того пьяные россияне устроили потасовку в парижском аэропорту. Два французских пограничника получили травмы после "общения" с русскими туристами, которые вылетали из Парижа в Рио-де-Жанейро.

Смотрите видео: Пассажирка вспомнила о забытом в аэропорту ребенке и развернула самолет:

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