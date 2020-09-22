"Это просто трэш": Степанов отругал власти Запорожья за многотысячный фестиваль

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов раскритиковал власти Запорожья и организаторов фестиваля "Khortytsia Freedom" за нарушение карантина. На минувших выходных на мероприятии собрались десятки тысяч людей.

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"У меня только один вопрос. У нас в стране каждый день регистрируется по три тысячи больных, даже больше трех тысяч. На прошлой неделе было больше трех с половиной тысяч больных (за сутки – ред.). Каждый день умирают люди от COVID-19. У нас увеличивается количество людей, которых госпитализируют, которые имеют средний или тяжелый уровень течения болезни. Наши врачи на передовой (в борьбе с коронавирусом – ред.) спасают больных COVID-19 в круглосуточном режиме. Мне просто интересно, вопрос сейчас к организаторам и к местной власти. Вам просто не дает покоя, что вы не находитесь в так называемых лидерах по количеству заболеваний?", – сказал Степанов во время брифинга 22 сентября.

Глава Минздрава отметил, что на прошлой неделе он провел совещание с мэрами городов, на котором они договорились, что не будут проводить массовые мероприятия в областных центрах.

"Извините, это просто трэш какой-то. То, что вы делаете. У меня просто нет другого слова", – добавил Степанов.

По его мнению, в Запорожской области следует ожидать увеличение числа больных. За минувшие сутки в регионе выявили 100 новых случаев инфицирования COVID-19.

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Ранее мы сообщали, что коронавирус пробрался в прокуратуру Запорожской области.

Также напомним, в Запорожской области в детском оздоровительном лагере произошла вспышка коронавируса.

О том, как изменился бизнес на карантине, смотрите в видеосюжете:

Все подробности в спецтеме Карантин в Украине

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