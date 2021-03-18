Уже четвертая "жертва" квартиры: подробности гибели шестилетней девочки в Запорожье

В Запорожье с девятого этажа выпала шестилетняя девочка, она погибла на месте. Соседи в трагедии обвиняют отчима, якобы он напугал ребенка. А в полиции пока больше склоняются к несчастному случаю.

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Об этом сообщают новости "Сегодня".

Сейчас на месте, где было тело, лежат цветы, игрушка и лампадка. Машу, так звали девочку, мама привела из школы и пошла на работу. Уже через несколько минут ребенок лежал мертвым на земле возле дома.

Видео: Сегодня

"Сегодня" соседи рассказали, что девочка выпала с балкона. Однако что произошло – никто точно не знает. Некоторые винят в трагедии отчима Марии: якобы он пришел домой навеселе – и напугал ее. Как мужчина стучал в дверь, слышала соседка Валентина.

"Он просто тут во дворе уже всем надоел: дайте докурить, дайте похмелиться. И это регулярно каждый день", – сказала Валентина.

Девочка была в куртке, возможно – играла на балконе и не удержалась – рассказывает другую версию еще одна соседка Любовь.

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Маша с мамой и отчимом поселились в девятиэтажке полгода назад, арендовали квартиру. Взрослые с соседями почти не общались, а вот дочка была довольно общительной.

Также соседи рассказали "Сегодня", что у квартиры, с балкона которой выпала девочка, дурная слава. Это уже четвертый человек выпадает оттуда и погибает. Впервые такое произошло еще 40 лет назад – погиб тогдашний хозяин дома.

В полиции от официальных комментариев отказались. Пока начали уголовное производство за умышленное убийство. Известно, что сразу после трагедии задержали отчима девочки, но за несколько часов отпустили.

"Сегодня" попытались найти этого человека и мать Маши. Но ни на работе, ни дома не застали.

Напомним, ранее в Киеве женщина выпала из окна многоэтажки.

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Также сообщалось, что в Днепре из многоэтажки выпала женщина. Она "приземлилась" прямо на голову мужчины, который в тот момент выходил из подъезда.

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