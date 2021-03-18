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В Запорожье сожитель матери выбросил 6-летнюю девочку из окна многоэтажки – СМИ

18 марта, 00:24

Юлия Безпечная Юлия Безпечная

Ребенок погиб

В Запорожье вечером 18 марта мужчина в состоянии алкогольного опьянения выкинул из окна 9-го этажа жилого дома шестилетнюю девочку, она погибла на месте от полученных травм.

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Об этом сообщил телеграм-канал "Это Запорожье".

По предварительной информации, в сожитель одной из женщин, проживающих на улице Василия Сергиенка, находился дома один с ее маленькой дочерью.

Мужчину задержала полиция.

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Напомним, в спальном микрорайоне Киева неадекватная женщина выбросила из окна своего трехлетнего ребенка.

В октябре в столице 29-летняя мать выбросила из окна шестилетнюю дочь, после чего выпрыгнула сама – обе погибли на месте.

Мы также сообщали, что в Запорожье двое 11-летних детей упали в прорубь на Днепре, девочку спасли рыбаки, а мальчик утонул.

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