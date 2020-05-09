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День Победы в Украине: полиция расследует факт использования запрещенной символики

9 мая, 15:48

Мила Князьская-Ханова

В полиции сообщают, что мероприятия проходят спокойно

Мероприятия в Украине, приуроченные ко Дню Победы над нацизмом во Второй мировой войне, проходят в целом спокойно, без инцидентов, по административным нарушениям составлено 9 протоколов, открыто одно производство в связи с использованием запрещенной символики.

"Акции, приуроченные к празднованию Дня Победы над нацизмом, в целом по стране проходят спокойно. По состоянию на настоящий момент грубых нарушений общественного порядка не зафиксировано, полиция обеспечивает публичную безопасность и карантинные ограничения", – отметили в Национальной полиции.

По состоянию на 13.00 субботы открыто одно уголовное производство в связи с использованием запрещенной символики.

"В полицию Сумской области поступило сообщение о том, что в Путивле во время проведения автопробега улицами города его участники использовали запрещенную символику", – рассказали в полиции.

По данному факту сведения внесены в ЕРДР по ст. 436-1 (изготовление, распространение коммунистической, нацистской символики, пропаганда тоталитарных режимов).

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Также, по информации полиции, составлено 9 административных протоколов. 5 протоколов касаются нарушения правил карантина (ст. 44-3 Кодекса об админнарушениях): 4 нарушения зафиксированы в Киеве и одно – в Херсонской области.

Еще 4 протокола составлены в связи с хулиганскими действиями (ст. 173-3 Кодекса об админнарушениях) – по одному нарушению зафиксировано в Днепропетровской, Николаевской, Одесской областях и в Киеве.

Как сообщалось, 9 мая в Украине запланировано проведение 290 мероприятий с возложением цветов и 50 автопробегов. Публичную безопасность и порядок во время указанных мероприятий обеспечивают более 6,9 тыс полицейских и более 1,4 тыс военнослужащих Нацгвардии.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский почтил память погибших воинов во Второй мировой войне.

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Как сообщали новости "Сегодня", вчера, 8 мая, в Украине была еще одна важная дата по случаю Второй мировой войны – День памяти и примирения. Президент Украины ездил в Луганскую область и посетил поселок Меловое, где у мемориального комплекса "Украина – освободителям" почтил память погибших. Также Зеленский выступил с обращением по случаю Дня памяти и примирения. Он напомнил, что за шесть лет мировой войны погибли более восьми миллионов украинцев.

Видео с сайта timer-odessa.net

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полиция мероприятия порядок уголовное производство

Источник: Интерфакс-Украина

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