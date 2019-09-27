Главная находка сезона: запорожские археологи обнаружили захоронение скифского воина

Через 32 года исследований ученые нашли не разграбленную могилу

Запорожские археологи, исследуя небольшой холм на Мамай-горе, нашли не разграбленное захоронение скифского воина.

Как сообщили ученые на своей Facebook-странице "Мамай-гора", для обнаружения этой могилы потребовалось 32 года исследований.

В ходе исследований археологи вручную открыли траншею шириной два метра на глубину в 1,2 метра – здесь был зафиксирован ров с остатками костей животных и мелкими обломками амфор — признаки поминальной тризны, характерной для скифов и других древних культур.

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В дальнейшем было обнаружено два скифских погребения. В центре насыпи был зафиксирован мощный пропал красного цвета – он перекрывал могильные пятна двух ям.

Судя по размерам ям, одно из захоронений было центральным, а другое – сопровождающим. Сначала ученые взялись за исследование сопроводительного захоронения и получили совершенно неожиданные результаты.

На дне лежал скелет – как показала антропологическая экспертиза – юноши в возрасте 18-20 лет. Он был всадником, мастером как ближнего, так и дальнего боя: об этом свидетельствует инвентарь, который сопровождал его в загробной жизни.

В частности, в его могиле нашли обломки костяных псалиев и застежки для конской узды, а также железный боевой топор, бронзовые и костяные стрелы, а также скифский короткий меч акинак, с золотыми обкладками рукоятки, гарды и колпачком для острия.

"Юноша этот был не только воином, но и франтом – он любил украшения. В районе шеи и головы нашли бусы из стеклопасты, подвески из зубов благородного оленя, золотую серьгу и золотую подвеску с меловой вставкой", – рассказали археологи.

Это захоронение находилось рядом с другим, значительно большим по размерам. То, к сожалению, было полностью разграблено, скорее всего еще в древности. Было найдено лишь одно острие стрелы и обломки костей.

Похоронен был мужчина пожилого возраста. Не исключено, что сопроводительное захоронение юноши 18−20 лет могло принадлежать оруженосцу выдающегося вождя.

"Кроме уникального инвентаря, этот комплекс имеет и дополнительную научную ценность, так как углубляет время зарождения скифского могильника на Мамай-Горе в VI в. до н.э. Большинство памятников здесь принадлежит IV-III вв. до н.э.", — рассказали исследователи.

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