Под Винницей нашли следы уникального носорога

В Винницкой области, недалеко от села Гопчица, в глиняном карьере нашли кости гигантского животного, возраст которых оценили в как минимум 18 тысяч лет. Местные краеведы установили, что останки принадлежат вымершему виду шерстистых носорогов.

Сельский голова показал, где откопали кости: "Вот здесь это выкопали, эти кости, больше к ногам подходят".

Они лежали на глубине шести метров и обнаружили их трактористы, бравшие глину для кирпичного завода. Огромные кости сразу же передали в сельский музей, а краеведы начали советоваться с археологами и учеными.

"Сегодня передали вот этот зуб", – показал директор сельского музея.

Оказалось, что зуб и огромные кости принадлежат вымершему виду шерстистого носорога.

"Приблизительный возраст этих костей – 25-18 тысяч лет. Он от трех с половиной метров в высоту был, до четырех метров в длину", – рассказал директор музея Михаил Петренко.

Краеведы предположили, что именно здесь жило стадо этих носорогов, ведь похожие кости тут находили всегда. Но такие большие – впервые.

"То, что он был, крупнейший найденный, был четыре метра в длину и два метра в высоту, то это довольно-таки экспонат важный был бы. В Винницком краеведческом музее находится только череп такого носорога", – отметил сельский голова Роман Прилуцкий.

Находка всерьез заинтересовала краеведов, но денег на раскопки у местных нет. В селе предполагают, что под землей есть целый скелет шерстистого носорога, и приглашают археологов и ученых, чтобы его откопать.

Напомним, ранее в в Кении умер последний самец белого носорога. Самца по кличке Судан усыпили в кенийском заповеднике из-за развития возрастных осложнений. В мире остались только две самки этого подвида носорогов. С 2010 по 2012 год ученые фиксировали случаи спаривания животных, однако у них так и не появилось потомство.

Биологи смогли создать гибрид эмбриона северного белого носорога. Данный вид животных находится на грани полного исчезновения. При этом план команды уже на ранней стадии подвергся критике генетиков. К примеру, Марти Кардос, исследователь эволюционной биологии в университете Монтаны, выразил озабоченность по поводу возможных вредных мутаций, которые могут возникнуть при скрещении северного и южного белого носорога.

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