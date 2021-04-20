Готовятся к сверхсложному этапу: как проходит "Большая стройка" моста в Запорожье (фото, видео)

В Запорожье продолжается строительство вантового моста – в "Укравтодоре" показали, как идут работы на месте и чего уже достигли

На вантовом мосту в Запорожье завершают монтаж временных опор. Этот важный процесс позволит перейти к самому сложному этапу: устройству основной конструкции.

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"Укравтодор" показал на видео, как происходит процесс.

После того, как пролетное строение соберут и сварят в одну секцию, временные опоры демонтируют и освободят русло Днепра. Завершение работ на верховой части вантового моста позволит открыть движение транспорта от Хортицкого района через остров к прибрежной магистрали.

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Как пишет "Укравтодор", Запорожский мост – целый ансамбль сложных инженерных сооружений. Поэтому его назвали мегапроектом в рамках президентской программы "Большая стройка".

Весь комплекс будет состоять из 27 сооружений и двух внеклассных мостов, двух проездов балочного моста и двух проездов вантового. Протяженность автомагистрали составит 9 км.

Подрядчиком является компания Onur, работы ведутся круглосуточно. На строительстве задействовано около 500 мостостроителей.

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Напомним, в рамках программы президента Владимира Зеленского "Большая стройка" продолжается строительство моста через Хаджибейский лиман в Одесской области.

Кроме того, в марте 2021 в Запорожье из Стамбула прибыл плавкран LK-800 и начал строительство мостового перехода через Днепр в рамках программы "Большая стройка".

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