Хотел научить ребенка сексу: в Запорожье разоблачили педофила (видео)

В Запорожье активисты разоблачили местного жителя, который переписывался с ребенком на интимные темы и хотел "научить сексу".
Как рассказали в организации "Наследие. Охота на педофилов", 31-летний мужчина назначил встречу 13-летней девочке на пл. Пушкина. Однако на место пришла не девочка, а активисты. По словам мужчины, в переписке он общался с девочкой о сексе и хотел ее всему научить.
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Напомним, совсем недавно под Сумами известный фотограф изнасиловал девятилетнюю девочку. Выяснилось, что девочка познакомилась с мужчиной в соцсети. Несколько дней они переписывались, а накануне договорились о встрече.
Также ранее в Днепропетровской области мужчина изнасиловал 13-летнего мальчика. Злоумышленник позвал ребенка на встречу и заманил в машину.
Кроме того, Верховная Рада проголосовала за введение реестра педофилов, доступ к которому будут иметь правоохранители и сотрудники учебных учреждений. Все лица из этого реестра будут обязаны уведомлять правоохранителей о смене места жительства или работы.
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