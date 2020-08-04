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Хотел научить ребенка сексу: в Запорожье разоблачили педофила (видео)

4 августа, 14:05

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная

Мужчина позвал девочку на встречу

В Запорожье активисты разоблачили местного жителя, который переписывался с ребенком на интимные темы и хотел "научить сексу".

Как рассказали в организации "Наследие. Охота на педофилов", 31-летний мужчина назначил встречу 13-летней девочке на пл. Пушкина. Однако на место пришла не девочка, а активисты. По словам мужчины, в переписке он общался с девочкой о сексе и хотел ее всему научить.

Осторожно! На видео присутствует нецензурная лексика!

Напомним, совсем недавно под Сумами известный фотограф изнасиловал девятилетнюю девочку. Выяснилось, что девочка познакомилась с мужчиной в соцсети. Несколько дней они переписывались, а накануне договорились о встрече.

Также ранее в Днепропетровской области мужчина изнасиловал 13-летнего мальчика. Злоумышленник позвал ребенка на встречу и заманил в машину.

Кроме того, Верховная Рада проголосовала за введение реестра педофилов, доступ к которому будут иметь правоохранители и сотрудники учебных учреждений. Все лица из этого реестра будут обязаны уведомлять правоохранителей о смене места жительства или работы.

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Запорожье педофилия несовершеннолетние
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