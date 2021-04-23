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Хотели подзаработать: в Запорожье поймали школьников "закладчиков" (фото)

23 апреля, 15:31

Мария Дмитренко Мария Дмитренко

Ученики одной из школ Запорожья пытались подзаработать, но выбрали для этого незаконный путь и попались – что грозит школьникам "закладчикам"

В Запорожье в одном из парков Шевченковского района бойцы "Скиф" поймали двух несовершеннолетних, которые делали "закладки". У них обнаружили 30 зип-пакетов с порошкообразным веществом.

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Как рассказали в пресс-службе ГУНП, на место происшествия была вызвана следственно-оперативная группа. Юноши 2004 года рождения оказались учениками 11-го класса одной из школ.

Они признались, что уже успели сделать 17 закладок и сфотографировали их местонахождение на свой телефон. Всего полицейские изъяли 30 зип-пакетов с психотропным веществом (по предварительным данным психотропное вещество "соль").

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Все изъятое направлено на экспертизу в Запорожский Научно-исследовательский экспертно-криминалистический центр МВД.

Молодые люди признались, что таким образом пытались подзаработать денег. Нарушителей доставили в отдел полиции и вызвали родителей.

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Решается вопрос о сообщении школьникам о подозрении в совершении уголовного преступления по статье "незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов".

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от четырех до восьми лет.

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Ранее мы сообщали, что в Киеве поймали банду "закладчиков" с наркотиками на миллион гривен.

Также напомним, в Харькове копы с поличным задержали девушку-наркодилера.

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наркотики Запорожье школьники полиция закладки
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