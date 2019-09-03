В Харькове копы с поличным задержали девушку-наркодилера

Фото: ГУНП в Харьковской области

В Харькове полицейские задержали 22-летнюю девушку, которая распространяла наркотики путем "закладок" в городе. Об этом сообщили в пресс-службе местной полиции.

Дилера копы обнаружили у дома на Пискуновском переулке. Во время осмотра личных вещей у женщины нашли 50 свертков с психотропом PVP. Как выяснилось, преступница в течение трех месяцев работала на интернет-магазин и распространяла наркотики. Связь с "работодателями" она поддерживала через один из мессенджеров. "Зарплату" девушка получала в виде криптовалюты "Bitcoin".

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Фото: ГУНП в Харьковской области

Кроме того, в полиции рассказали, что в целях конспирации девушка, уроженка города Дергачи, арендовала жилье в Харькове, где и хранила наркотики. В квартире же копы обнаружили и изъяли около полкилограмма PVP в виде камней, полимерные пакеты для фасовки, электронные весы, мобильный телефон.

"По данному факту возбуждено уголовное производство по ч.1 ст. 307 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос о сообщение женщине о подозрении и избрании меры пресечения", – рассказали в полиции.

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Напомним, в Одесской области будут судить 76-летнюю жительницу Кривого Рога Днепропетровской области, которая на пенсии решила поработать наркокурьером.

Также сообщалось, что в столице задержали группу наркодилеров, которые оказались причастными к убийству человека.

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