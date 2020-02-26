Из-за погоды Запорожье сэкономило почти миллион гривен

Это деньги, выделенные в городском бюджете на уборку снега

Благодаря теплой и бесснежной погоде Запорожье сэкономило на уборке улиц от снега, сообщает "Ранок з Україною". Чиновники все посчитали – в бюджете города осталось почти 900 тыс. грн. На что пойдут сэкономленные средства, еще не решили. Предварительно предполагают, что деньги будут направлены на ремонт нескольких улиц, где крайне необходимо обновить дороги и тротуары.

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Синоптики прогнозируют небольшие дожди, рассказали в Украинском гидрометцентре.

"26 февраля в западных, Житомирской областях умеренный, в Киевской и Черниговской областях местами небольшой дождь, на остальной территории без осадков", – говорится в сообщении. В тренде Вражеские обстрелы и запрещенное оружие: как прошли сутки на Донбассе

Ветер синоптики прогнозируют юго-западный, 7-12 м/с, а в юго-восточной части страны ожидаются порывы со скоростью 15-20 м/с. Температура установится на уровне 7-12 градусов тепла, в Черновицкой, Винницкой, Одесской, Николаевской областях и в Крыму будет еще теплее – до 16 градусов тепла.

Напомним, в последнее время в Украине разбушевалась непогода. В частности, на полигоне в Николаевской области ураганный ветер поднял в воздух тонны мусора и развесил его на деревьях.

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