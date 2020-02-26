В Украину возвращается весна: где прогреет до 16 градусов (карта)

В Украину 26 февраля придет долгожданное тепло. Синоптики прогнозируют небольшие дожди, рассказали в Украинском гидрометцентре.

"26 февраля в западных, Житомирской областях умеренный, в Киевской и Черниговской областях местами небольшой дождь, на остальной территории без осадков", – говорится в сообщении.

Ветер синоптики прогнозируют юго-западный, 7-12 м/с, а в юго-восточной части страны ожидаются порывы со скоростью 15-20 м/с. Температура установится на уровне 7-12 градусов тепла, в Черновицкой, Винницкой, Одесской, Николаевской областях и в Крыму будет еще теплее – до 16 градусов тепла.

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А вот в Карпатах все еще будет царить непогода. Тут ожидаются сильные дожди, местами с мокрым снегом. Порывы ветра тут будут достигать 15-20 м/с, на высокогорье – 25-30 м/с. Температура тут будет от 1 градуса мороза до 2 градусов тепла.

Напомним, в последнее время в Украине разбушевалась непогода. В частности, на полигоне в Николаевской области ураганный ветер поднял в воздух тонны мусора и развесил их на деревья.

Также мы писали, что до конца календарной зимы в Украине снова похолодает, а 1 марта украинцы встретят с ночными морозами.

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